Kara delik patlamasıyla uzaya ışık hızlı rüzgar savruldu: Saniyedeki hızı 60 bin kilometre

00:1510/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
AA
Süper kütleli kara deliğin patlaması, galaksiye ışık hızlı bir rüzgar yaydı. (Foto: Arşiv)
Süper kütleli kara deliğin patlaması, galaksiye ışık hızlı bir rüzgar yaydı. (Foto: Arşiv)

Avrupa Uzay Ajansına ait X-ışını teleskopları, NGC 3783 galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin patlamayla birlikte ışık hızının beşte birine ulaşan rüzgarlar oluşturduğunu tespit etti. Kara delikten kopan maddeler saniyede 60 bin kilometre hızla uzaya savruldu. Bilim insanları, bu kadar kısa sürede böyle bir kozmik rüzgarın oluşmasına ilk kez tanık olduklarını belirtiyor.

Avrupa Uzay Ajansına (ESA) ait "XMM-Newton" ve "XRISM" adlı X-ışını uzay teleskopları, "NGC 3783" adlı sarmal galaksideki "süper kütleli" şeklinde tanımlanan bir kara deliğin, uzayda ışık hızının beşte birine denk gelen bir hızda rüzgarlar oluşturduğu patlama tespit etti.

X-ışını parlaması şiddetli rüzgarları ortaya çıkardı

ESA'dan, 30 milyon Güneş büyüklüğünde kütleye sahip olduğu belirtilen kara delikteki patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "NGC 3783" adlı sarmal galaksinin merkezinde bulunan kara delikten yayılan bir X-ışını parlamasının, kısa sürede şiddetli rüzgarların ortaya çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Hızı saniyede 60 bin kilometre

Kara delikten kopan maddelerin, saniyede 60 bin kilometre hıza ulaşarak uzaya savrulduğu aktarılan açıklamada, bu hızın, ışık hızının yaklaşık beşte birine denk geldiği bilgisi paylaşıldı.

Araştırma ekibinden Liyi Gu, "Bir kara deliğin bu kadar kısa sürede bu hızda rüzgar oluşturmasına daha önce tanık olmamıştık. X-ışını parlamasının hemen ardından yalnızca bir günde bu rüzgarlar oluştu." değerlendirmesini yaptı.



