NASA, 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının yeni görüntülerini yayınladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), 1 Temmuz 2025’te keşfedilen ve Güneş Sistemi’ne yıldızlar arası uzaydan giren ender gök cisimlerinden biri olarak bilinen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızına ait yeni görüntüleri yayınladı.





NASA’dan yapılan açıklamada, görüntülerin kuruma ait 12 farklı teleskop ve uzay aracı tarafından elde edildiği belirtilerek, "Bu kuyruklu yıldız güneş sistemimizden geçmeye devam ettikçe, diğer NASA birimleri de daha fazla görüntü yakalama fırsatına sahip olacak" ifadelerine yer verildi.