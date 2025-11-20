Yeni Şafak
NASA, 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının yeni görüntülerini yayınladı

08:2520/11/2025, Perşembe
IHA
NASA, Güneş Sistemi’ne yıldızlar arası uzaydan giren ender gök cisimlerinden biri olarak bilinen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının yeni görüntülerini yayınladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), 1 Temmuz 2025’te keşfedilen ve Güneş Sistemi’ne yıldızlar arası uzaydan giren ender gök cisimlerinden biri olarak bilinen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızına ait yeni görüntüleri yayınladı.


NASA’dan yapılan açıklamada, görüntülerin kuruma ait 12 farklı teleskop ve uzay aracı tarafından elde edildiği belirtilerek, "Bu kuyruklu yıldız güneş sistemimizden geçmeye devam ettikçe, diğer NASA birimleri de daha fazla görüntü yakalama fırsatına sahip olacak" ifadelerine yer verildi.

En yakın görüntüler Mars’tan çekildi


3I/ATLAS kuyruklu yıldızının en yakın görüntülerinin NASA’nın Mars’taki gözlem araçları tarafından çekildiği aktarılarak, "3I/ATLAS, bu sonbaharın başlarında Mars’ın 30 milyon kilometre yakınından geçti ve 3 NASA uzay aracı tarafından gözlemlendi" denildi. Bu gözlemler sayesinde bilim insanlarının kuyruklu yıldızın yapısını anlamalarına yardımcı olacak morötesi görüntüler elde ettiği aktarıldı.

İlk niteliğinde


3I/ATLAS kuyruklu yıldızının NASA’nın Güneş’e çok yakın bölgeleri gözlemleme kabiliyetine sahip misyonları tarafından da görüntülendiği vurgulanan açıklamada, "Binlerce kuyruklu yıldız keşfedip incelemiş olmasına rağmen, NASA’nın Güneş fiziği misyonları başka bir yıldız sisteminden gelen bir cismi ilk kez bu kadar net biçimde gözlemlemiş oldu" ifadelerine yer verildi.

"Elde edilen veriler yörüngenin belirlenmesine yardımcı olacak"


NASA’nın Güneş Sistemi boyunca uzanan asteroitleri incelemek üzere yörüngede bulunan uzay araçlarının da 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının görüntülerini elde ettiği belirtilerek, "Bu veriler, bilim insanlarının kuyruklu yıldızın yörüngesini daha hassas biçimde belirlemesine yardımcı olacak" denildi.

