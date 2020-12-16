Kilit sektör yazılım

Yazılım sektörü dünyanın geldiği bu noktada ekonomik modellerinde değişmesi ile ekonomi ile çok sıkı bir ilişki içinde olacak. Özellikle salgın döneminde mecburi evden çalışma, evden alışveriş ve e-ticaret, sanal heyetler, oyun platformları, telekonferans, dijital platformlar, dijital filyasyon ile Korona hastalarının takibi gibi konular bunun somut örneği. Yapay zeka ise günümüzde ülkelerin stratejik yatırım olarak gördükleri bir alan olarak karşımıza çıkıyor.

Selahattin Esim

GELİŞMİŞLİĞİ YAZILIM BELİRLEYECEK

Yakın bir gelecekte büyük veriye sahip olan ülkeler ekonomilerini katlarken veriye sahip olmayan ülkeler büyük kayıplar yaşayacak. Yazılım ile geliştirilen yeni satış modelleri ile internet üzerinden veri toplayan şirketler cirolarını arttırma şansına sahip olacaklar. ESİM Yazılım YK Başkanı ve İMMİB Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracat Birliği 11. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Esim’e göre özellikle yapay zeka dolayısı ile yazılım sektörü salgın sonrası dönüşümde önemli rol oynayacak. Sürücüsüz araçlar, nesnelerin interneti ve 5G teknolojileri ile aklınıza gelen her türlü cihazın akıllı bir şekilde birbiri ile haberleşmesi çok hızlı bir şekilde gelişecek. Ülkemizde üretimden satışa kadar 13 stratejik sektörün kılcal damarlarına kadar işlemiş yazılım uygulamaları ile sektörün geleceği çok parlak gözüküyor.

SAVUNMA ÖNDEN GİDİYOR

Ülkemizde son yıllarda savunma sanayii ve oyun sektöründe büyük başarılar elde edildiğini belirten Esim şunları söyledi: “Bunun sebebi savunma sanayinin devletin büyük destekleri ile ar-ge yapabilen devlet şirketleri olması ve özel sektörün payının artması, diğerinde ise oyun sektörünün yurt dışına yönelik çalışması diyebiliriz. Eğer oyun sektörü sadece yurtiçine çalışmış olsaydı bu çapta bir büyümeyi elde etmesi biraz daha zor olabilirdi. Yurtdışındaki oyun platformları hem bu şirketleri kurumsallaşma yönünde geliştirdi ve hem de inanılmaz gelirler elde etmelerini ve büyümelerini sağladı. Yazılımın çarpan etkisi en iyi bu sektörde ortaya çıktı diyebiliriz.”