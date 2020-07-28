Klispch kulaklık McLaren ile çalışacak

Anavatanı Amerika’da olduğu kadar dünya çapında da oldukça ünlü Hifi kalitesinde ürünler tasarlayan Klipsch, kesintisiz ve kusursuz bir tasarım sunuyor. Dünyaca ünlü kulaklık ve hoparlör üreticisi Klipsch, efsanevi Formula 1 takımlarından McLaren ile bir iş birliğine imza attı. Canlı deneyimin gücünü, detayını ve duygusunu sunan iki marka kalite, teknolojik yenilik ve tasarım mükemmelliğinde benzersiz üstün ses ürünleri geliştirmek için bir araya geldi. Consumer Electronics Show (CES) 2020'de tanıtılan Klipsch McLaren kulaklık koleksiyonunun, sonbaharda tüketiciyle buluşması planlanıyor.

TEKNOLOJİ Böceklere yerleştirilecek küçük kamera yaptılar

Hareket kontrol özelliği

Günümüzdeki mevcut kablosuz kulaklıklardan çok daha küçük ve hafif özellikte olan Klipsch x McLaren T10 Gerçek Kablosuz Akıllı Kulaklıklar, yerleşik yapay zekaya sahip bir işletim sistemi içermesinin yanı sıra, kafa hareketleriyle de kontrol edilebilme özelliğine sahip.

Klipsch kulaklık

Bu özelliği ile kullanıcılarına hareket halindeyken sorunsuz bir şekilde kullanım kolaylığı sağlayan akıllı kulaklıklar, ses kontrolü, çift mikrofonlu aktif gürültü engelleme özelliği, mikrofon ile telefon görüşmesi ve yüksek kaliteli ses sunar. Ödüllü Klipsch X10 kulaklıklarındaki yüksek netliğe sahip dengeli armatür sürücülerin aynısını kullanan ve performansı en üst seviyeye çıkaran kulaklıklar, ek olarak özel bir turbo güçlendirme modunu kullanılmış.

Taşıma kutusunda, McLaren’in en son teknoloji yarış arabası manyetik kapılarını içeren tasarım resmedilmiş.

Ultra konforlu kulak yastıkları

Klipsch x McLaren Kulak Üstü Aktif Gürültü Önleyici (ANC) kulaklıklarda, en gürültülü ortamlara bile dayanacak şekilde tasarlanmış, çift mikrofonlu gürültü önleme teknolojisinden yararlannılmış.

İş birliğine gittiler

Ultra rahat hafızalı kulak yastıkları, şık ve hafif tasarımı, kesintisiz Bluetooth bağlantısı, şeffaflık modu ve 30 saat pil ömrünün yanı sıra, seyahatlerde kullanmak için şarj edebilen cepli bir taşıma kutusuna sahip kulaklıklar, yüksek performansta bir ses deneyimi sunuyor.

Nem giderme özelliği

Günlük hayatın dinamiklerine karşı tasarlanan Klipsch x McLaren T5 Sport, her an kuru kalma özelliği ile kulaktan düşmüyor. Nem giderme sistemi ve kablosuz şarj özelliğine sahip taşıma kutusu, IP67 sınıfı olup aynı zamanda toz ve su geçirmez özelliğe sahiptir.

Kulaklarda güvenli bir şekilde düşmeden durmalarını sağlamak için üç ebat sunulan kulak kancası ile kullanılan Sport True Wireless patentli, basınç azaltıcı hafızalı oval kulak silikonları ile özelleştirilerek kulağa rahat bir uyum sağlıyor.

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