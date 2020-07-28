Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Klispch kulaklık McLaren ile çalışacak
ÜRÜN HABERLERİ

Klipsch kulaklık özellikleri neler?

Klispch kulaklık McLaren ile çalışacak

Paul Wilbur Klipsch tarafından Amerika’da kurulan kulaklık ve hoparlör üreticisi Klipsch, Formula 1 takımlarından McLaren ile bir iş birliğine imza attı. İçeriğinde hareket kontrolü, ultra konforlu kulak yastığı ve nem giderme özelliği bulunan ürünün sonbaharda tüketiciyle buluşması bekleniyor.

Abdulkadir Önder Yeni Şafak
Klipsch kulaklık
Klipsch kulaklık

Anavatanı Amerika’da olduğu kadar dünya çapında da oldukça ünlü Hifi kalitesinde ürünler tasarlayan Klipsch, kesintisiz ve kusursuz bir tasarım sunuyor. Dünyaca ünlü kulaklık ve hoparlör üreticisi Klipsch, efsanevi Formula 1 takımlarından McLaren ile bir iş birliğine imza attı. Canlı deneyimin gücünü, detayını ve duygusunu sunan iki marka kalite, teknolojik yenilik ve tasarım mükemmelliğinde benzersiz üstün ses ürünleri geliştirmek için bir araya geldi. Consumer Electronics Show (CES) 2020'de tanıtılan Klipsch McLaren kulaklık koleksiyonunun, sonbaharda tüketiciyle buluşması planlanıyor.

Böceklere yerleştirilecek küçük kamera yaptılar
TEKNOLOJİ
Böceklere yerleştirilecek küçük kamera yaptılar

Hareket kontrol özelliği

Günümüzdeki mevcut kablosuz kulaklıklardan çok daha küçük ve hafif özellikte olan Klipsch x McLaren T10 Gerçek Kablosuz Akıllı Kulaklıklar, yerleşik yapay zekaya sahip bir işletim sistemi içermesinin yanı sıra, kafa hareketleriyle de kontrol edilebilme özelliğine sahip.

Klipsch kulaklık
  • Bu özelliği ile kullanıcılarına hareket halindeyken sorunsuz bir şekilde kullanım kolaylığı sağlayan akıllı kulaklıklar, ses kontrolü, çift mikrofonlu aktif gürültü engelleme özelliği, mikrofon ile telefon görüşmesi ve yüksek kaliteli ses sunar. Ödüllü Klipsch X10 kulaklıklarındaki yüksek netliğe sahip dengeli armatür sürücülerin aynısını kullanan ve performansı en üst seviyeye çıkaran kulaklıklar, ek olarak özel bir turbo güçlendirme modunu kullanılmış.

Taşıma kutusunda, McLaren’in en son teknoloji yarış arabası manyetik kapılarını içeren tasarım resmedilmiş.

Ultra konforlu kulak yastıkları

Klipsch x McLaren Kulak Üstü Aktif Gürültü Önleyici (ANC) kulaklıklarda, en gürültülü ortamlara bile dayanacak şekilde tasarlanmış, çift mikrofonlu gürültü önleme teknolojisinden yararlannılmış.

İş birliğine gittiler
  • Ultra rahat hafızalı kulak yastıkları, şık ve hafif tasarımı, kesintisiz Bluetooth bağlantısı, şeffaflık modu ve 30 saat pil ömrünün yanı sıra, seyahatlerde kullanmak için şarj edebilen cepli bir taşıma kutusuna sahip kulaklıklar, yüksek performansta bir ses deneyimi sunuyor.

Nem giderme özelliği

  • Günlük hayatın dinamiklerine karşı tasarlanan Klipsch x McLaren T5 Sport, her an kuru kalma özelliği ile kulaktan düşmüyor. Nem giderme sistemi ve kablosuz şarj özelliğine sahip taşıma kutusu, IP67 sınıfı olup aynı zamanda toz ve su geçirmez özelliğe sahiptir.

Kulaklarda güvenli bir şekilde düşmeden durmalarını sağlamak için üç ebat sunulan kulak kancası ile kullanılan Sport True Wireless patentli, basınç azaltıcı hafızalı oval kulak silikonları ile özelleştirilerek kulağa rahat bir uyum sağlıyor.

Huawei MateBook D Serisi 3 Ağustos'a kadar özel indirimli satılacak
TEKNOLOJİ
Huawei MateBook D Serisi 3 Ağustos'a kadar özel indirimli satılacak
Abone Ol Google News
Dünyayı güzelleştiren hareket

Dünyayı güzelleştiren hareket

​Nijeryalı yetim Cemile'nin yaşadığı tarifsiz mutluluk.
Korona gölgesinde Hac

Korona gölgesinde Hac

​Yurt dışından giriş yasak, Kabe'ye dokunmak yasak...
Üsküdarda bulundu

Üsküdar'da bulundu

​Belediye başkanı tweet attı: Nat Geo Üsküdar!

Erdoğan'dan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii açılışında açık çağrı.
21 takımlı <br>Süper Lig

21 takımlı
Süper Lig

​'Küme düşme kaldırılsın' tartışması yeniden alevlendi.

Bayram öncesi önemli uyarı

Bayram öncesi önemli uyarı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere açıklamada bulundu.

Hafter'i 10 devlet bizi Türkiye destekliyor

Hafter'i 10 devlet bizi Türkiye destekliyor

​Libya'dan "Türkiye olmasa senaryo farklıydı" çıkışı.

Meteoroloji duyurdu: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Hayat

Meteoroloji duyurdu: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'na iki gün kala en çok merak edilen konulardan birisi de hava durumu oldu. Meteoroloji yetkilileri, bayramı süresince yağışların yurdun genellikle kuzeydoğu kesimlerde görülmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğini duyurdu.
Başarmayı gelenek haline getiren okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hayat

Başarmayı gelenek haline getiren okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Milyonlarca genç öğrencinin nefesini tutarak beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. MEB'in ilan ettiği sonuçların ardından adaylarda 'tercih' telaşı başlarken, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başarısı yine dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıllardan bu yana dereceye giren öğrenci sayısını neredeyse her yıl daha da artıran okul, bu kez de geleneği bozmadı ve farklı alanlarda Türkiye derecesi yapan çok sayıda öğrenciyi bünyesinden çıkartmayı başardı.
Maltepe Belediyesi'nde yolsuzluk skandalı: Kiralanan makam araçlarını piyasa değerinden fazla gösterdiler
Gündem

Maltepe Belediyesi'nde yolsuzluk skandalı: Kiralanan makam araçlarını piyasa değerinden fazla gösterdiler

CHP'Li bir belediyenin adı daha yolsuzluk skandalına karıştı. İstanbul Maltepe Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yaptığı hizmet alım işi ihalesinde kiralanan araçların piyasa değerinin 5-6 kat üzerinde bir fiyata kiralandığı iddia edildi. Kiralanan makam aracının aylık kirasının ise 22 bin 788 lira olduğu iddia edildi. Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.