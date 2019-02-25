LG çıkarılabilir ekrana sahip LG V50 ThinQ 5G’yi tanıttı

LG MWC 2019’da tanıtımını yaptığı V50 ThinQ 5G telefonun ile resmen gövde gösterisi yaptı. Teknoloji devlerinin katlamalı telefonlarını tanıttığı bu dönemde Güney Koreli teknoloji devi, enteresan bir tasarıma imza attı. Rakiplerine nazaran LG V50 ThinQ 5G’yi tanıtan firma kullanıcılarına bu cihazla birlikte çift ekran sunuyor.

LG V50 THİNQ 5G ÇIKARILABİLİR İKİNCİ EKRAN İLE GELİYOR!

Güney Koreli teknoloji devi LG’nin MWC 2019 kapsamında tanıtımını gerçekleştirdiği LG V50 ThinQ 5G, kullanıcılarına çıkarılabilir ikinci ekran imkanı sağlıyor. 6.4 inç büyüklüğünde 3120×1440 piksel çözünürlük sunan bir OLED ekrana ev sahipliği yapan cihaza istenildiğinde 6.2 inç büyüklüğünde 2160×1080 piksel çözünürlük sunan ikinci ekran eklenebiliyor.

Rakiplerinin tanıtımını gerçekleştirdiği katlanabilir telefonlara nazaran adeta bir kılıf içerisinde iki ekran sunan LG, bu modeli ile katlanabilir telefona benzer bir tasarım elde etmeye çalışmış. Tek seferde kullanıcılarına iki ekranı birden kullanabilme imkanı sağlayan LG V50 ThinQ 5G, tasarımı ile görenleri etkilemeyi başardı.

LG V50 THİNQ 5G GENİŞ AÇILI 3 ANA KAMERAYA SAHİP!

12 Megapiksel çözünürlüğündeki f/1.5 diyaframlı ana kameraya, 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 telefoto ve 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 ultra geniş açılı kamera ile kullanıcılarının karşısına çıkan LG V50 ThinQ 5G, ön kamera tarafında 8MP ana kamera ve 5MP geniş açılı kamera ev sahipliği yapıyor.

LG V50 THİNQ 5G 4G’YE GÖRE 20 KAT HIZLI İNTERNET SLOGANI İLE GELİYOR!

LG’nin V50 THİNQ 5G adından da anlaşılacağı üzere 5G desteği ile geliyor. Qualcomm X50 modeminden gücünü alan cihaz kullanıcılarına şuan kullandığımız 4G’ye nazaran 20 kat daha hızlı internet kullanma imkanı tanıyacak.

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LG V50 THİNQ 5G DİĞER ÖZELLİKLERİ!

MWC 2019 tasarımı ile cesur bir atılım yapan LG’nin yeni iki ekranlı modeli LG V50 ThinQ 5G Snapdragon 855 işlemciden gücünü alıyor. 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile hayranlarının karşısına çıkan cihaz, 4000 mAh batarya kullanıcılarına uzun bir kullanım deneğimi sunmayı planlıyor. Lakin yeni batarya ile biraz kalınlaşan telefona ikinci ekran ile birlikte 4000 mAh batarya yeterli olacak mı merak konusu.





- Ekran: 6,4 inç QHD+ çözünürlük, OLED panel, 537ppi, 19.5:9 ekran oranı, HDR10 teknolojisi,

6,4 inç QHD+ çözünürlük, OLED panel, 537ppi, 19.5:9 ekran oranı, HDR10 teknolojisi, - Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 - Arka kamera: 12MP f/1.5 standart açı + 12MP f/2.4 telefoto + 16MP f/1.9 geniş açı

12MP f/1.5 standart açı + 12MP f/2.4 telefoto + 16MP f/1.9 geniş açı - Ön kamera: 8MP f/1.9, 80-derecelik açı standart lens + 5MP f/2.2, 90-derecelik açı ikinci lens.

8MP f/1.9, 80-derecelik açı standart lens + 5MP f/2.2, 90-derecelik açı ikinci lens. - RAM: 6GB

6GB -Depolama: 128GB dahili + microSD kart desteği

128GB dahili + microSD kart desteği - Batarya: 4000 mAh, Quick Charge 3, USB-C

4000 mAh, Quick Charge 3, USB-C - Ses: 3.5mm'lik kulaklık girişi, 32 bit Hi-Fi Quad DAC

3.5mm'lik kulaklık girişi, 32 bit Hi-Fi Quad DAC - Suya ve toza dayanıklılık: IP68 sertifikası

LG tanıtımını gerçekleştirdiği LG V50 ThinQ 5G modelinin fiyatını hakkında ne yazık ki herhangi bir açıklama yapmadı.