Manivela Ventures ilk stratejik yatırımını Turna.com yaptı.

“Manivela'nın bu yatırımı, şirketimizin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak. Birlikte, seyahat endüstrisine yenilik getirmeye devam edeceğiz. Manivela Ventures’ın pazarlama gücü ve Turna.com’un yenilikçi seyahat teknolojilerinin sinerjisi ile Türkiye’nin ve bölgenin en önemli seyahat platformlarından biri haline geleceğiz.” yorumunda bulunurken Manivela Ventures’da Girişim İlişkilerinden Sorumlu Yönetici Ortak Fırat Demirel “Turna.com, birçok kez müşteri olarak kullandığımız, küresel salgın döneminde dahi ayakta kalmayı başaran ve bu yıl 10. yaşını dolduracak olan köklü bir girişim. Manivela Ventures olarak hedefimiz bu güçlü markayı bir teknoloji şirketine dönüştürerek daha yukarılara taşımak. Bu yolda bizimle yürüyecek yenilikçi düşünen ve büyük hedefleri olan çalışma arkadaşlarına da kapımız sonuna kadar açık”