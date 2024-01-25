Manivela Ventures ilk stratejik yatırımını Turna.com yaptı.

Söz konusu yatırım ile Türkiye’nin köklü seyahat platformu Turna.com’un çoğunluk hissesine sahip olan Manivela Ventures, Turna.com’un uçak bileti alanındaki bilinirliğini otobüs bileti, otel ve araç kiralama alanlarında da genişleterek kullanıcılarının tüm seyahat ihtiyaçlarını tek noktadan zahmetsizce karşılamasını sağlayacak.
2014 yılında Dr. Kadir Kırmızı tarafından kurulan yenilikçi seyahat platformu Turna.com, akıllı uçuş algoritması, banka ve kredi kartı puan kullanımı, koşulsuz bilet iptal hizmeti ile dört farklı dilde kullanıcılarına ayrıcalıklı bir seyahat planlama hizmeti sunuyor.
Web’in yanı sıra iOS ve Android platformunda mobil uygulamalara sahip olan Turna.com, gelişmiş arama teknolojisi ile saniyeler içinde 500’den fazla havayolu firması, 300’den fazla otobüs firması ve binlerce otel arasında karşılaştırma yapabiliyor.
Yakında yenilenen kimliğiyle kullanıcılarını karşılayacak olan Turna.com, kurumsal şirketlere seyahat hizmetlerinde yeni bir deneyim sunmanın yanısıra, yurt dışı açılımı ile öncelikle Avrupa’da bilinen bir oyuncu olmayı hedefliyor.