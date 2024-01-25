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Teknoloji

Manivela Ventures ilk stratejik yatırımını Turna.com yaptı

Girişimlerin pazarlama ihtiyaçlarına odaklanarak her dikeyde en iyi hikâyeleri yazmak için yola çıkan Manivela Ventures, ilk stratejik yatırımını Turna.com’a yaptı.

14:56 - 25/01/2024 Thursday
Yeni Şafak
Manivela Ventures ilk stratejik yatırımını Turna.com yaptı.
Manivela Ventures ilk stratejik yatırımını Turna.com yaptı.

Söz konusu yatırım ile Türkiye’nin köklü seyahat platformu Turna.com’un çoğunluk hissesine sahip olan Manivela Ventures, Turna.com’un uçak bileti alanındaki bilinirliğini otobüs bileti, otel ve araç kiralama alanlarında da genişleterek kullanıcılarının tüm seyahat ihtiyaçlarını tek noktadan zahmetsizce karşılamasını sağlayacak.


2014 yılında Dr. Kadir Kırmızı tarafından kurulan yenilikçi seyahat platformu Turna.com, akıllı uçuş algoritması, banka ve kredi kartı puan kullanımı, koşulsuz bilet iptal hizmeti ile dört farklı dilde kullanıcılarına ayrıcalıklı bir seyahat planlama hizmeti sunuyor.


Web’in yanı sıra iOS ve Android platformunda mobil uygulamalara sahip olan Turna.com, gelişmiş arama teknolojisi ile saniyeler içinde 500’den fazla havayolu firması, 300’den fazla otobüs firması ve binlerce otel arasında karşılaştırma yapabiliyor.

Turna.com’un Kurucu CEO’su olarak görevine devam edecek olan Dr. Kadir Kırmızı, bu stratejik yatırımla ilgili olarak;
“Manivela'nın bu yatırımı, şirketimizin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak. Birlikte, seyahat endüstrisine yenilik getirmeye devam edeceğiz. Manivela Ventures’ın pazarlama gücü ve Turna.com’un yenilikçi seyahat teknolojilerinin sinerjisi ile Türkiye’nin ve bölgenin en önemli seyahat platformlarından biri haline geleceğiz.” yorumunda bulunurken Manivela Ventures’da Girişim İlişkilerinden Sorumlu Yönetici Ortak Fırat Demirel “Turna.com, birçok kez müşteri olarak kullandığımız, küresel salgın döneminde dahi ayakta kalmayı başaran ve bu yıl 10. yaşını dolduracak olan köklü bir girişim. Manivela Ventures olarak hedefimiz bu güçlü markayı bir teknoloji şirketine dönüştürerek daha yukarılara taşımak. Bu yolda bizimle yürüyecek yenilikçi düşünen ve büyük hedefleri olan çalışma arkadaşlarına da kapımız sonuna kadar açık”
dedi.

Yakında yenilenen kimliğiyle kullanıcılarını karşılayacak olan Turna.com, kurumsal şirketlere seyahat hizmetlerinde yeni bir deneyim sunmanın yanısıra, yurt dışı açılımı ile öncelikle Avrupa’da bilinen bir oyuncu olmayı hedefliyor.

#Manivela Ventures
#sosyal medya
#teknoloji
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