Teknoloji Mazda 6 iddialı geliyor
OTOMOBİL

Mazda 6 Eylül ayında Türkiye satışa çıkıyor! İşte Mazda 6 fiyatı ve tüm detaylar

Mazda 6 iddialı geliyor

Mazda 6 yenilenen tasarımıyla Eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Ülkemize 2.0 litrelik benzinli 165 Hp motor seçeneğiyle gelecek olan araç performansın yanı sıra üst düzey güvenlik teknolojilerine de sahip. Peki, Mazda 6'nın fiyatı ne kadar? Eylül ayında Türkiye’de olacak olan 2018 Mazda 6 modeline dair tüm detaylar ve fiyatı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2018 Mazda 6
2018 Mazda 6

Mazda’nın üst orta sınıfta yer alan sedan modeli Mazda 6, yeni yüzüyle Eylül ayında Türkiye’de satışa çıkacak. Markanın "KODO - Hareketin Ruhu" tasarım diline sahip modeli, SKYAVTIC motor teknolojisinin en yeni haline sahip. Bu sayede yeni Mazda 6, maksimum yakıt verimliliği ve yüksek performansın vaat ediyor.

Mazda 6 i-ACTIVSENSE

Mazda 6, yolculuk esnasında sürücü ve yolcuların kendisini güvende hissetmesi ve sürücünün olası tehlikelerden haberdar olması için geliştirilen i-ACTIVSENSE güvenlik teknolojisine sahip.

Mazda’ya göre bu akıllı teknoloji, mümkün olan durumlarda çarpışmaları önlemeye ve kazanın kaçınılmaz olduğu durumlardaysa çarpışmanın şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor.

Mazda 6, i-ACTIVSENSE teknolojisine ek olarak Mazda Radar Hız Kontrol Sistemi (MRCC) ve Stop & Go, Adaptif LED Farlar (ALH), 360 derece Görünüm Monitörü ve Akıllı Hız Yardımcısı (ISA) gibi güvenlik desteklerine de sahip.

Mazda 6 performans

Yeni Mazda 6, 2.0 litrelik sedan benzinli SKYACTIV-G 165 Hp ve altı ileri otomatik şanzıman ile birlikte sunuluyor. Araç yeni WLTP/RDE test döngüleri koşullarına ve Euro 6d TEMP emisyon düzenlemelerine uyumlu. Aynı zamanda 2.0 litrelik motor düşük-orta seviye tork gücü ile yakıt verimliliği ve güçlü sürüş arasında ideal bir denge sağlıyor.

Mazda 6'nın fabrika verisi yakıt tüketimi 100 km’de 6,1 - 6,6 litre aralığında veriliyor. Tüketim otoyol-şehir içi-karayolu karışımı kullanımında ve gerçek yol koşullarında 7,5 litreyi aşıyor ama bu bile makul kabul edilebilecek bir rakam olarak dikkat çekiyor.

Mazda 6 fiyat

Japon otomotiv devi Mazda, yenilenen tasarımıyla yeni Mazda 6 modelini Eylül ayında Türkiye pazarında satışa sunmayı planlıyor. 2.0 litrelik sedan benzinli SKYACTIV-G 165 Hp versiyonun satılacağı aracın anahtar teslim fiyatının 271 bin 350 TL olacağı açıklandı.

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