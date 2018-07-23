Mazda 6 iddialı geliyor

Mazda’nın üst orta sınıfta yer alan sedan modeli Mazda 6, yeni yüzüyle Eylül ayında Türkiye’de satışa çıkacak. Markanın "KODO - Hareketin Ruhu" tasarım diline sahip modeli, SKYAVTIC motor teknolojisinin en yeni haline sahip. Bu sayede yeni Mazda 6, maksimum yakıt verimliliği ve yüksek performansın vaat ediyor.

Mazda 6 i-ACTIVSENSE

Mazda 6, yolculuk esnasında sürücü ve yolcuların kendisini güvende hissetmesi ve sürücünün olası tehlikelerden haberdar olması için geliştirilen i-ACTIVSENSE güvenlik teknolojisine sahip.

Mazda’ya göre bu akıllı teknoloji, mümkün olan durumlarda çarpışmaları önlemeye ve kazanın kaçınılmaz olduğu durumlardaysa çarpışmanın şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor.

Mazda 6, i-ACTIVSENSE teknolojisine ek olarak Mazda Radar Hız Kontrol Sistemi (MRCC) ve Stop & Go, Adaptif LED Farlar (ALH), 360 derece Görünüm Monitörü ve Akıllı Hız Yardımcısı (ISA) gibi güvenlik desteklerine de sahip.

Mazda 6 performans

Yeni Mazda 6, 2.0 litrelik sedan benzinli SKYACTIV-G 165 Hp ve altı ileri otomatik şanzıman ile birlikte sunuluyor. Araç yeni WLTP/RDE test döngüleri koşullarına ve Euro 6d TEMP emisyon düzenlemelerine uyumlu. Aynı zamanda 2.0 litrelik motor düşük-orta seviye tork gücü ile yakıt verimliliği ve güçlü sürüş arasında ideal bir denge sağlıyor.

Mazda 6'nın fabrika verisi yakıt tüketimi 100 km’de 6,1 - 6,6 litre aralığında veriliyor. Tüketim otoyol-şehir içi-karayolu karışımı kullanımında ve gerçek yol koşullarında 7,5 litreyi aşıyor ama bu bile makul kabul edilebilecek bir rakam olarak dikkat çekiyor.

Mazda 6 fiyat

Japon otomotiv devi Mazda, yenilenen tasarımıyla yeni Mazda 6 modelini Eylül ayında Türkiye pazarında satışa sunmayı planlıyor. 2.0 litrelik sedan benzinli SKYACTIV-G 165 Hp versiyonun satılacağı aracın anahtar teslim fiyatının 271 bin 350 TL olacağı açıklandı.

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