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Teknoloji Microsofttan TikTok hamlesi Satın almaya yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor
SOSYAL MEDYA

Microsoft TikTok'u alıyor

Microsoft'tan TikTok hamlesi: Satın almaya yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'un, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Sürecin hangi aşamada olduğu ise bilinmiyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek olduğunu ve Başkan Trump'a bir öneri sunacaklarını söylemişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

The New York Times'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu satın almaya yönelik görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'u yasaklamaya yönelik adımlar atmayı değerlendirdiklerini açıklamasının ardından gündeme geldiği ifade edildi.

  • Microsoft'un, Çinli teknoloji şirketi ByteDance'e ait TikTok uygulamasını satın almak için görüşmelerde bulunduğu, sürecin hangi aşamada olduğunun ise bilinmediği kaydedildi.

ABD'de TikTok'un yasaklanması ihtimali ise hala netleşmedi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

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Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek olduğunu ve Başkan Trump'a bir öneri sunacaklarını söylemişti.

  • ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.
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Microsofttan TikTok hamlesi: Satın almaya yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor

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