Teknoloji Momo oyunu çocuklar için tehlike saçıyor
OYUN

Momo oyunu çocuklar için tehlike saçıyor

Tüm dünyada intiharlara neden olmasıyla gündeme gelen ‘Mavi Balina’ oyunundan sonra şimdi de çocuklar için tehlike saçan ‘momo’ isimli oyun endişelere yol açıyor. WhatsApp üzerinden yayılan oyun çocuk ve gençlerin kendilerine zarar vermesine sebep oluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği ise endişeye neden oluyor.
Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği ise endişeye neden oluyor.

Whatsapp üzerinden yayılan bu yüzü giderek daha fazla kişi tanımaya başladı. Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği ise endişeye neden oluyor.

Momo’yu görmek isteyenler verilen cep telefonu numaralarını ekliyor ve onunla konuşmaya başlıyordu. Momo ise konuştuğu kişiden bazı görevleri yerine getirmesini istiyordu.


Oyunun yayılmasının ardından Kolombiya, Arjantin ve Hindistan gibi ülkelerde artan intihar vakaları görüldü. Oyun zamanla ABD ve Avrupa’ya da yayıldı.

Meksika'da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo'nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıklıyor:

  • "Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor."

Oyun çocuklara WhatsApp üzerinden verilen komutlarla ilerliyor. Çocuklara kesici aletlerle kendilerine zarar vermeleri söyleniyor.

Momo ile ilgili ne yazık ki hiçbir veri kesin değil. Bilinen tek şey Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika’da (+57) uzantılı 3 ayrı numaranın oyunla ilişkili olması. Momo ile ilgili bir diğer iddia ise Youtube üzerinden yayılıyor olması ve çocukların en çok oynadığı Mine Craft adlı oyunda bir oyun karakteri olarak karşılarına çıkıyor.

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