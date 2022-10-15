Teknoloji NASA ertelenen Ay görevi için tarihi duyurdu
BİLİM

NASA ertelenen Ay görevi için tarihi duyurdu

2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının ilk görevi, kasımda yapılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
NASA ertelenen Ay görevi için tarihi duyurdu
Arşiv

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

İlk fırlatma görevi üçüncü kez ertelendi

NASA, provalarını tamamladığı SLS roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden daha önce iki kez fırlatılmaya çalışıldı. Ancak roketin motorunda yer alan yakıt sorunu, fırlatmanın iki kez ertelenmesine neden oldu.

NASA, söz konusu sorunu giderdi, ancak bu kez de fırlatmaya fırtına engel oldu ve görev üçüncü kez ertelendi.

NASA, Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nün, Ian Kasırgası'ndan etkilenme olasılığı nedeniyle 98 metrelik dev SLS roketini hangara çekti.

NASA'nın Artemis 1 roketi üçüncü kez fırlatılamadı
TEKNOLOJİ
NASA'nın Artemis 1 roketi üçüncü kez fırlatılamadı

NASA'nın 'gezegen savunma yöntemi' hedefine ulaştı: Dimorphos asteroidinin hedefi değişti
DÜNYA
NASA'nın 'gezegen savunma yöntemi' hedefine ulaştı: Dimorphos asteroidinin hedefi değişti
Konstantinos Florostan provokasyon

Konstantinos Floros'tan provokasyon

​Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dan kışkırtıcı hamle.
Altından daha değerli

Altından daha değerli

​Almanya'da enerji krizi
Bartında maden ocağında patlama

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​İçişleri Bakanı Soylu: 11 işçi yaralandı, 58 madenci kurtarıldı.

​Meteoroloji il il uyardı

​Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.