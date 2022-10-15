NASA ertelenen Ay görevi için tarihi duyurdu

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

İlk fırlatma görevi üçüncü kez ertelendi

NASA, provalarını tamamladığı SLS roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden daha önce iki kez fırlatılmaya çalışıldı. Ancak roketin motorunda yer alan yakıt sorunu, fırlatmanın iki kez ertelenmesine neden oldu.

NASA, söz konusu sorunu giderdi, ancak bu kez de fırlatmaya fırtına engel oldu ve görev üçüncü kez ertelendi.

NASA, Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nün, Ian Kasırgası'ndan etkilenme olasılığı nedeniyle 98 metrelik dev SLS roketini hangara çekti.

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