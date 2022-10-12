​NASA'nın 'gezegen savunma yöntemi' hedefine ulaştı: Dimorphos asteroidinin hedefi değişti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Bölümü iş birliği ile yürütülen ve Dünya'ya yakın nesnelere karşı bir "gezegen savunma yöntemini" test etmeyi hedefleyen ilk deney olan Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) hedefine ulaştı.

NASA tarafından yapılan yazılı açıklamada, NASA'nın DART misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracının 27 Eylül'de çarptığı Dimorphos adlı asteroidin yörüngesinin değiştiği aktarıldı.

NASA, bir dizi uzay ve dünya tabanlı teleskopları kullanarak ölçümler yaptıktan uzay aracının etkisinin Dimorphos'un Didymos çevresindeki yörüngesini 32 dakika değiştirdiğini ve 11 saat 55 dakikalık yörüngeyi 11 saat 23 dakikaya kısalttığını doğruladı. NASA çarpışmadan önce Dimorphos'un minimum başarılı yörünge periyodu değişimini 73 saniye veya daha fazla olarak tahmin etmişti. Erken veriler, DART'ın bu minimum ölçütü 25 kattan fazla aştığını gösteriyor.

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NASA Başkanı Bill Nelson yaptığı açıklamada, "Bu görev, NASA'nın Evrenin bize sunduğu her şeye hazır olmaya çalıştığını gösteriyor” ifadelerini kullanarak, NASA'nın Dünya’yı savunmak konusunda ne kadar ciddi olduğunu kanıtladığını belirtti.

NASA'nın Gezegen Bilimleri Bölümü Direktörü Lori Glaze ise yaptığı açıklamada, “Bu sonuç, DART'ın hedef asteroid ile etkisinin tam etkisini anlamak için önemli bir adımdır. Her gün yeni veriler geldikçe gökbilimciler, DART gibi bir görevin gelecekte Dünya'yı bir asteroitle çarpışmaktan korumaya yardımcı olmak için kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılacağını daha iyi değerlendirebilecek” dedi.

İlk gezegen savunma deneyi

NASA, büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını tespit etmek üzere Kasım 2021'de DART misyonunu başlatmıştı. Görev çerçevesinde fırlatılan uzay aracı 27 Eylül’de TSİ 02.15 sıralarında Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos adlı bir asteroide çarpmıştı. DART, Dünya'ya yakın nesnelere karşı bir gezegen savunma yöntemini test etmeyi amaçlayan ilk deney olarak kayıtlara geçti.