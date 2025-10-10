Pasifik Teknoloji’den kimlik doğrulamada bir ilk: Sahte kimlik riski önlenecek

“Kimlik kontrolünü otomatize ederek görevli personelin iş yükünü azaltıyor ve hata payını minimuma indiriyor. Kimlik üzerinde yazan bilgiler ile çipteki veriler anlık karşılaştırılıyor. Bu sayede veri bütünlüğü korunuyor. Ayrıca mevcut yüz tanıma sistemlerine doğrudan entegre olabilmesi, ürünün kullanımını pratik hale getiriyor. ICAO (International Civil Aviation Organization) standartlarına uygun olması da BioGATE Pass’in uluslararası düzeyde de geçerlilik kazanmasını sağlayacaktır. BioGATE Pass, güvenlikten finans sektörüne, kamu hizmetlerinden sağlığa kadar pek çok alanda kullanılabilecek kapsamlı bir çözüm sağlıyor. Havalimanları ve sınır kapılarında geçişleri hızlandırırken güvenliği artıracak, bankalar ve finans kurumlarında hesap açma ve yüksek tutarlı işlemlerde sahteciliğin önüne geçecektir. Kamu kurumlarında vatandaşlık işlemleri, tapu, noter ve belediye hizmetlerinde güvenilir doğrulama sağlarken, kurumsal giriş sistemlerinde yalnızca yetkili kişilerin erişimini mümkün kılan bu ürün, sağlık alanında ise hasta kabulü ve elektronik kayıt süreçlerinde yanlış kimlik kullanımını engelleyerek hem kurumlara hem de vatandaşlara güvenli bir deneyim sunacaktır”