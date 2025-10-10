Pasifik Teknoloji’den kimlik doğrulamada bir ilk: Sahte kimlik riski önlenecek

Pasifik Teknoloji’nin Ocak 2025’te yüzde 51’ini satın alarak ortak olduğu Proline Bilişim, kimlik doğrulamada bir ilke imza attı. Proline Bilişim’in yeni ürünü BioGATE Pass ile artık kimlik sahteciliğinin önüne geçilecek. Uluslararası ISAF 2025 Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkan BioGATE Pass, kimlik çipi ve yüz tanımayı birleştiren çözümüyle, kimlik güvenliğinde doğruluk, hız ve kolaylığı bir arada sunuyor.
Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ‘teknolojiyi tasarlar’ vizyonuyla hareket eden Pasifik Teknoloji, Türkiye’nin dijital geleceğinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor. 2024 yılında ortak olduğu Titra Teknoloji ile savunma sanayindeki gücünü artıran Pasifik Teknoloji, Ocak 2025’te iştirakleri arasında kattığı Proline Bilişim ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Proline Bilişim ’in Uluslararası ISAF 2025 Fuarı’nda tanıttığı yeni ürünü BioGATE Pass, kimlik çipi ve yüz tanımayı birleştiren çözümüyle kısa sürede kimlik doğrulayarak, sahte kimliğin önüne geçilecek.
Pasifik Teknoloji’nin ISAF 2025 kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar, kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarını çok iyi analiz ederek, entegre çözümler sunduklarını söyledi. Yüzde 100 yerli ve milli teknoloji hedefiyle dijital dönüşümde öncü olduklarını vurgulayan Aslanpınar, kapsamlı AR-GE faaliyetleri ve mühendislik altyapısıyla savunma sanayiinden siber güvenliğe, biyometrik kimlik çözümlerinden seyahat teknolojilerine ve finansal sistemlere kadar geniş bir yelpazede entegre çözümler sunduklarına dikkat çekti.
Proline Bilişim tarafından geliştirilen ve ISAF 2025’te tanıtılan BioGATE Pass ile ilgili bilgi veren Aslanpınar, Proline’ın, akıllı
ve güvenli şehirler, güvenli ve nitelikli belgeler, kimlik yönetimi ve biyometri alanında uzman bir şirket olduğunun altını çizerek şunları söyledi:
Güvenlik standartlarını yükseltiyoruz
Orman yangınları için İHA’lı çözümler tanıtıldı
TİTRA’nın bu çalışmalarla insansız hava araçlarını askeri kullanımın ötesinde sivil afet müdahalelerinde de kullanılabilir hale getirdiğini aktaran Aslanpınar, Türkiye’ye doğrudan katma değer sağlayacak bu adımların çok önemli olduğunu vurguladı. Ahmet Aslanpınar, Pasifik Teknoloji olarak, güvenlik ve bilişimde inovatif çözümlerle Türkiye’nin teknoloji vizyonuna katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek sözlerini tamamladı.