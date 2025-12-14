Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Mobil
Popüler Huawei modeli için yeni güncelleme yayınlandı

Popüler Huawei modeli için yeni güncelleme yayınlandı

23:3314/12/2025, Pazar
G: 15/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Popüler Huawei modeli için yeni güncelleme yayınlandı
Popüler Huawei modeli için yeni güncelleme yayınlandı

Huawei Mate 80 serisi için yayınlanan yeni yazılım güncellemesi, kamera performansını ve cihazlar arası paylaşım özelliklerini ileri seviyeye taşıyor. Güncelleme, fotoğraf kalitesi ve ekosistem entegrasyonuna odaklanıyor.

Huawei, Mate 80 serisi için kapsamlı bir yazılım güncellemesini kullanıma sundu. Yeni güncelleme ile birlikte kamera performansı önemli ölçüde iyileştirilirken, Huawei ekosistemi içindeki cihazlar arasında veri aktarımı ve görev paylaşımı daha hızlı ve akıcı hale getirildi.


Kamera performansında belirgin iyileştirme

Huawei, Mate 80 serisinin kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kapsamlı bir yazılım güncellemesini dağıtıma çıkardı. Güncellemenin öne çıkan başlıklarından biri, yapay zeka destekli kamera optimizasyonları oldu.


Yeni yazılım sayesinde özellikle düşük ışıkta yapılan çekimlerde daha net detaylar elde edilirken, hareketli sahnelerde bulanıklık önemli ölçüde azaltıldı. Kamera sensörlerinden alınan verim artırılarak daha dengeli renkler ve geliştirilmiş dinamik aralık sunuluyor.


Cihazlar arası paylaşım daha akıcı hale geldi

Güncelleme yalnızca kamera tarafıyla sınırlı kalmıyor. Huawei’nin tablet ve dizüstü bilgisayar gibi ekosistem ürünleriyle sunduğu cihazlar arası paylaşım özellikleri de önemli ölçüde iyileştirildi.


Dosya aktarımı, ekran yansıtma ve görev paylaşımı artık daha hızlı ve kesintisiz çalışıyor. Bu da Mate 80 kullanıcılarının Huawei ekosistemi içinde daha bütünleşik bir deneyim yaşamasını sağlıyor.


Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor

Huawei tarafından paylaşılan bilgilere göre güncelleme, bölgelere göre kademeli şekilde kullanıcılara sunuluyor. Mate 80 serisi kullanıcıları, cihazlarının yazılım güncelleme menüsünden yeni sürümü kontrol edebiliyor.

#huawei
#huawei mate 80
#mate 80 serisi
#yazılım güncellemesi
#akıllı telefon güncellemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Epic Games ücretsiz oyun listesi sızdırıldı: Yeni yıl öncesi 15 ücretsiz oyun geliyor