Popüler Huawei modeli için yeni güncelleme yayınlandı

Huawei, Mate 80 serisi için kapsamlı bir yazılım güncellemesini kullanıma sundu. Yeni güncelleme ile birlikte kamera performansı önemli ölçüde iyileştirilirken, Huawei ekosistemi içindeki cihazlar arasında veri aktarımı ve görev paylaşımı daha hızlı ve akıcı hale getirildi.





Kamera performansında belirgin iyileştirme

Huawei, Mate 80 serisinin kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kapsamlı bir yazılım güncellemesini dağıtıma çıkardı. Güncellemenin öne çıkan başlıklarından biri, yapay zeka destekli kamera optimizasyonları oldu.





Yeni yazılım sayesinde özellikle düşük ışıkta yapılan çekimlerde daha net detaylar elde edilirken, hareketli sahnelerde bulanıklık önemli ölçüde azaltıldı. Kamera sensörlerinden alınan verim artırılarak daha dengeli renkler ve geliştirilmiş dinamik aralık sunuluyor.





Cihazlar arası paylaşım daha akıcı hale geldi

Güncelleme yalnızca kamera tarafıyla sınırlı kalmıyor. Huawei’nin tablet ve dizüstü bilgisayar gibi ekosistem ürünleriyle sunduğu cihazlar arası paylaşım özellikleri de önemli ölçüde iyileştirildi.





Dosya aktarımı, ekran yansıtma ve görev paylaşımı artık daha hızlı ve kesintisiz çalışıyor. Bu da Mate 80 kullanıcılarının Huawei ekosistemi içinde daha bütünleşik bir deneyim yaşamasını sağlıyor.





Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor