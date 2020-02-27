Teknoloji Programlama ve Robotik Öğretimi Ne, Neden, Nasıl?
DİĞER

‘Programlama ve Robotik Öğretimi: Ne, Neden, Nasıl?’

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özçınar, Çarşamba Seminerleri kapsamında “Programlama ve Robotik Öğretimi: Ne? Neden? Nasıl?” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Haber Merkezi İHA
arşiv
arşiv


Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen Çarşamba Seminerlerinin bu haftaki konuğu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Özçınar oldu. Engin Aksel Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı, öğretim elemanları, özel bir kolejin öğrencileri ve öğretmenleri ile üniversite öğrencileri katıldı.
“Programlama ve Robotik Öğretimi: Ne? Neden? Nasıl?” konulu sunum yapan Doç. Dr. Hüseyin Özçınar,

bilgisayar programlamanın herkese öğretilmesi düşüncesinin neredeyse bilgisayar programlama tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

İHA
arşiv

Robotik öğretim ilk okulun bir parçası haline geliyor

Doç. Dr. Özçınar, “Ancak geçmişte farklı gerekçelerle, farklı zamanlarda yaygınlaşan bu düşünce çoğunlukla kısa zaman içerisinde sönümlenmiştir. Bu durum bilgisayar programlama eğitimini herkese vermekteki beklentilerimiz ile ilişkilidir. Son on yıldır “sistemlerin tasarımı ve insan davranışlarının anlaşılması için bilgisayar biliminin temel kavramlarından yararlanmak” olarak tanımlanan hesaplamalı düşünme alışkanlığının kazandırılması için programlama ve robotik öğretimi birçok ülkede ilk ve ortaokul programlarının bir parçası haline gelmiştir. Ancak bilimsel araştırma bulguları programlama öğretiminin amaçlanan bazı kazanımları sağlayamayabildiğini ortaya koymaktadır” diye konuştu.
Soru-cevap şeklinde devam eden sunumun sonunda Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı tarafından Doç. Dr. Hüseyin Özçınar’a teşekkür belgesi takdim edildi ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Robotik kodlama ile geleceği tasarlıyorlar
TEKNOLOJİ
Robotik kodlama ile geleceği tasarlıyorlar

Türk devletinin duruşu Haktan yanadır

Türk devletinin
duruşu Hak'tan yanadır

​MHP lideri Bahçeli'den İdlib ve Libya açıklaması.
Yolsuzluk soruşturması başkana uzandı

Yolsuzluk soruşturması
başkana uzandı

​Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.
Derbinin faturası belli oldu

Derbinin
faturası belli oldu

​Fenerbahçe'den 3 isme men cezası çıktı.
Küresel ısınma <br>çocukların gündeminde

Küresel ısınma
çocukların gündeminde

​Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü yarın vizyona giriyor.
Türkiye'yi<br>Masonlar yönetti

Türkiye'yi
Masonlar yönetti

​Adnan Menderes'in sözleri Mason cemaatinin durumunu özetledi.
İran'daki<br>üst düzey yetkili de yakalandı

İran'daki
üst düzey yetkili de yakalandı

​Ülkede koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor.
Belirli bir <br>noktaya geldik

Belirli bir
noktaya geldik

Bakan Akar'dan hava sahası açıklaması.
İdlib'de<br>gelişmeler lehimize

İdlib'de
gelişmeler lehimize

​Cumhurbaşkanı, siyaset akademisinin ilk dersinde konuştu.
Külliye'de kritik görüşme

Külliye'de kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti.
Görünmeden düşmanı tespit ediyor

Görünmeden düşmanı tespit ediyor

​ASELSAN tarafından üretilen sistem TSK'nın gücüne güç katıyor.
Geçici olarak<br>kayıt alınmayacak

Geçici olarak
kayıt alınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığından umre ziyareti açıklaması.
Sektöre desteğimiz<br>devam ediyor

Sektöre desteğimiz
devam ediyor

​Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, açıklamalarda bulundu.
Balayında ses kaydını internete vermişler

Balayında ses kaydını internete vermişler

​TSK'ya sızan FETÖ'cülerden skandal itiraflar.
Süre dolduğunda<br>TSK görevini yerine getirecek

Süre dolduğunda
TSK görevini yerine getirecek

​AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Minik savaşçı

Minik savaşçı

Koronavirüsten iki hafta sonra kurtuldu.
8 firmayla ilgili şikayet geldi<br>

8 firmayla ilgili şikayet geldi

Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama.
18 kişi gözlem altında

18 kişi gözlem altında

Gürbulak Sınır Kapısında koronavirüs ile ilgili önemli açıklama.
Katılım sigortacılığı hayatın her alanına dokunuyor
Ekonomi

Katılım sigortacılığı hayatın her alanına dokunuyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım esaslı BES ve katılım sigortacılığında farklı ürün çeşitliliğimizle hayatın her alanına dokunuyoruz. Eğitimden sağlığa katılımcılarımızın ihtiyaç duydukları her yerde yanlarında olduğumuzu gösterebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Çin ABD tarım ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırıyor
Ekonomi

Çin ABD tarım ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırıyor

ABD Tarım Bakanlığı, Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması kapsamında, kümes hayvanları, patates ve hayvan yemi gibi ürünlerin de aralarında olduğu ABD'nin tarımsal ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının Çin tarafından kaldırılmaya başlandığını duyurdu.
İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak
Ekonomi

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğinin neden olduğu sel ve taşkın felaketlerinin etkilerinin hissedildiği alanlardaki konutların boşaltılacağını ve buralarda yaşayan vatandaşları rezerv konutlara taşıyacaklarını bildirdi. Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre, Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalarda 9 bin 43 binanın risk altında olduğu tespit edildi. Bu kapsamda diğer bölgelerde de devam eden risk tespit çalışmalarında ilk etapta Karadeniz bölgesinde risk altında bulunan binalar yıkılarak, buradaki vatandaşlar yapılacak 15 bin konuta taşınacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.