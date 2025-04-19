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Rematch oyunu çıkış tarihi ne zaman? Rematch ön siparişe açıldı işte fiyatı

Rematch oyunu çıkış tarihi ne zaman? Rematch ön siparişe açıldı işte fiyatı

00:0519/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
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Rematch, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Rematch, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Tanıtıldığı günden itibaren oyun meraklılarının ilgisini çeken Rematch, çıktış tarihi ve ön sipariş fiyatı belli oldu.

Slocalp tarafından geliştirilen 'REMATCH' futbol oyunu büyük ilgi görüyor. Eğlenceli bir futbol oyunu olarak göze çarpan Rematch'te 5'e 5 takımlar kurularak çevrimiçi arkadaşlar ile oynanabiliyor. Steam'de ön siparişe çıkan oyunun fiyatı ve çıkış tarihi de belli oldu. İşte detaylar.


REMATCH NE ZAMAN ÇIKACAK? FİYATI NEDİR?

Rematch çevrimiçi futbol oyunu, Steam'de ön siparişe açıldı. 19 Haziran 2025 tarihinde oyuncular ile buluşacak olan Rematch için belirlenen ön sipariş fiyatı ise 14,99 Dolar olarak açıklandı. PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformları için piyasaya sürülecek olan oyunda ek olarak, ilk günden Game Pass abonelerine de sunulacak.

PLAYSTATİON VE XBOX KONTROLCÜLERİ İLE OYNAMA

Rematch oyunu PC oyuncularının fare kontrolü yanı sıra, geliştiriciler PlayStation ve Xbox kontrolcüleriyle oyunu deneyimlemeyi tavsiye ediyor.


Ön Sipariş

Hemen Rematch Pro veya Seçkin Sürüm için ön sipariş vererek heyecanın hız kesmediği yeşil sahadaki yerini garantiye al.

Özel Ön Sipariş Bonusları:

- 72 Saatlik Erken Erişim: Sahaya ilk çıkan sen ol. Pro ve Elite Sürümlere dâhildir.

- ""Taraftar"" Şapkası: Bize başından beri inanan ve bizi destekleyen topluluğumuza teşekkür niteliğindedir, tüm sürümlerde mevcuttur.


Rematch Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 5 3400G / Intel Core i5-9400, or better

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5500 (4GB) / NVIDIA GeForce RTX 1060 (4GB), or better

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Minimum requirements are not final and are subject to change.

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 3700x / Intel Core 11600k or better

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT (6GB) / NVIDIA GeForce RTX 3050 (6GB), or better

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: - SSD recommended -Support DirectX 12 Shader Model 5


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