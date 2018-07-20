Ronaldo'nun paylaşımı FIFA 19 bilmecesini çözdü

Ronaldo'nun Juventus transferi paylaşımı üç gün içinde dünyanın en çok beğeni alan fotoğrafları listesinde 4. sıraya ulaştı.

Oyun tanıtımında Real Madrid formasıyla kapakta yer alan ve oyunun bütün tanıtım materyallerinde bulunan Ronaldo, Juventus’a transfer olarak EA’yı bir anda boşlukta bırakmıştı. Oyunun ilk fragmanında Real Madrid formasıyla Juventus’a, geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde attığı röveşata gölüyle yer alan Ronaldo için EA, yeni tanıtım materyallerini yayınladı.

Excited to be a Bianconero! ⚫⚪ #ForzaJuve @EASPORTSFIFA #FIFA19 Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Tem, 2018, 2:02ös PDT )

Cristiano Ronaldo'nun kendi Instagram hesabından paylaştığı kısa videoda, yıldız futbolcu FIFA 19'da Juventus formasıyla gösteriyor. Yanında başarılı savunma oyuncusu Cheillini, Arjantinli genç yıldız Dybala, başarılı kanat oyuncusu Douglas Costa ve Liverpool'dan Juventus'a geçen Türk asıllı orta saha oyuncusu Emre Can da yer alıyor.

Ronaldo’nun paylaşımı rekor kırdı

Juventus’a transferiyle sosyal medyanın en çok konuşulan kişisi haline gelen Ronaldo’nun Juventus paylaşımı rekorları alt üst etti. Yıldız futbolcunun ‘Forza Juve! #FinoAllFine’ yazılı paylaşımı 11.5 milyon beğeni alarak dünyanın en çok beğeni alan dördüncü paylaşımı oldu. Listenin beşinci sırasında yine Ronaldo’nun Kasım ayında baba olduğu zaman paylaştığı fotoğraf yer alıyor.

Forza Juve! #FinoAllaFine Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi ( 16 Tem, 2018, 11:34öö PDT )

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi ( 12 Kas, 2017, 12:19ös PST )