Ronaldo'nun paylaşımı FIFA 19 bilmecesini çözdü

Oyun tanıtımında Real Madrid formasıyla kapakta yer alan ve oyunun bütün tanıtım materyallerinde bulunan Ronaldo, Juventus’a transfer olarak EA’yı bir anda boşlukta bırakmıştı. Oyunun ilk fragmanında Real Madrid formasıyla Juventus’a, geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde attığı röveşata gölüyle yer alan Ronaldo için EA, yeni tanıtım materyallerini yayınladı.
Cristiano Ronaldo'nun kendi Instagram hesabından paylaştığı kısa videoda, yıldız futbolcu FIFA 19'da Juventus formasıyla gösteriyor. Yanında başarılı savunma oyuncusu Cheillini, Arjantinli genç yıldız Dybala, başarılı kanat oyuncusu Douglas Costa ve Liverpool'dan Juventus'a geçen Türk asıllı orta saha oyuncusu Emre Can da yer alıyor.
Ronaldo’nun paylaşımı rekor kırdı
Juventus’a transferiyle sosyal medyanın en çok konuşulan kişisi haline gelen Ronaldo’nun Juventus paylaşımı rekorları alt üst etti. Yıldız futbolcunun ‘Forza Juve! #FinoAllFine’ yazılı paylaşımı 11.5 milyon beğeni alarak dünyanın en çok beğeni alan dördüncü paylaşımı oldu. Listenin beşinci sırasında yine Ronaldo’nun Kasım ayında baba olduğu zaman paylaştığı fotoğraf yer alıyor.