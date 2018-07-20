Teknoloji Ronaldonun paylaşımı FIFA 19 bilmecesini çözdü
SOSYAL MEDYA

Ronaldo'nun paylaşımı FIFA 19 bilmecesini çözdü

Futbolseverlerin merakla beklediği FIFA 19’un kapak yıldızı Cristiano Ronaldo, oyunun tanıtım fotoğraflarında artık Juventus formasıyla olacak. Oyunun kapağında yıldız futbolcuyla beraber Türk asıllı Emre Can da yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo'nun Juventus transferi paylaşımı üç gün içinde dünyanın en çok beğeni alan fotoğrafları listesinde 4. sıraya ulaştı.
Ronaldo'nun Juventus transferi paylaşımı üç gün içinde dünyanın en çok beğeni alan fotoğrafları listesinde 4. sıraya ulaştı.

Oyun tanıtımında Real Madrid formasıyla kapakta yer alan ve oyunun bütün tanıtım materyallerinde bulunan Ronaldo, Juventus’a transfer olarak EA’yı bir anda boşlukta bırakmıştı. Oyunun ilk fragmanında Real Madrid formasıyla Juventus’a, geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde attığı röveşata gölüyle yer alan Ronaldo için EA, yeni tanıtım materyallerini yayınladı.

Excited to be a Bianconero! ⚫⚪ #ForzaJuve @EASPORTSFIFA #FIFA19

Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi ()

Cristiano Ronaldo'nun kendi Instagram hesabından paylaştığı kısa videoda, yıldız futbolcu FIFA 19'da Juventus formasıyla gösteriyor. Yanında başarılı savunma oyuncusu Cheillini, Arjantinli genç yıldız Dybala, başarılı kanat oyuncusu Douglas Costa ve Liverpool'dan Juventus'a geçen Türk asıllı orta saha oyuncusu Emre Can da yer alıyor.

Ronaldo’nun paylaşımı rekor kırdı

Juventus’a transferiyle sosyal medyanın en çok konuşulan kişisi haline gelen Ronaldo’nun Juventus paylaşımı rekorları alt üst etti. Yıldız futbolcunun ‘Forza Juve! #FinoAllFine’ yazılı paylaşımı 11.5 milyon beğeni alarak dünyanın en çok beğeni alan dördüncü paylaşımı oldu. Listenin beşinci sırasında yine Ronaldo’nun Kasım ayında baba olduğu zaman paylaştığı fotoğraf yer alıyor.

Forza Juve! #FinoAllaFine

Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi ()

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