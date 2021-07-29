Rusya'dan Google'a 3 milyon ruble para cezası

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
Google’ın Rusya’daki şahsi bilgilerin korunmasına yönelik yasayı ihlal etmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 3 milyon ruble para cezası verdi.
Rus yasalarına göre Google’ın kullanıcılara ait bilgileri Rusya’da depolaması gerekiyor.
Ülkede benzer ihlallerden ötürü Linkedin adlı internet sitesi 2016’da yasaklanmış, Facebook ve Twitter’a ise geçen yıl toplam 8 milyon ruble para cezası verilmişti.
TEKNOLOJİ
Google ve Facebook çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiğini duyurdu
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YouTube’u arka planda çalma nasıl yapılır?
YouTube, her ne kadar ücretli abone olanlar için iPhone ya da Android'lerde arka planda müzikleri oynatmaya imkan tanısa da ne yazık ki platformu ücretsiz kullananlara bu tarz bir özellik sunmuyor. Ama iPhone sahipleri çok basit bir teknikle YouTube'taki müzikleri arka planda herhangi bir sorun olmadan dinleyebiliyor.
Öncelikle Safari'den youtube.com'a girip daha sonrasında sol üstteki AA simgesine tıklayıp 'Masaüstü Web Sitesi' düğmesine tıklamak gerekiyor. Ardından oynatma tuşu üzerinden müziği başlatıp telefonu kilitlediğinizde müzik otomatik olarak duruyor. Fakat tekrardan kilit ekranı üzerinden oynatma düğmesine tıklandığında müzik kaldığı yerden çalmaya devam ediyor.