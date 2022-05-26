Rüzgar santralleri dronlara emanet

Yaklaşık 30 milyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olan drone teknolojileri, Türkiye’nin enerjisine de güç katıyor. Dronları çoğumuz görüntü kaydetme ile özdeşleştirse de onlar, inşaattan, tarıma, güvenlikten, lojistik ve enerji santrallerinin bakımına kadar pek çok endüstriyel alanda kullanılan robotlar durumunda.

Mustafa Can Gül

270 PROJEYE ULAŞILDI

Türkiye’de geçen yıl devreye giren elektrik kurulu gücünün yarısını rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu. Bu artışla Türkiye’nin toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 2021 sonu itibarıyla 10 bin 750 megavata, işletmedeki toplam proje sayısı ise 270’e ulaştı.

Artan bu kapasitenin devamı için ise santrallerin bakımı büyük önem arz ediyor. Bugünlerde ise bu işlemleri drone teknolojileri üstleniyor. Bu sayede hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlanıyor. Rüzgar santrallerine zaman zaman yıldırım düşebiliyor, kuşlar çarpabiliyor. Yoğun çalışma nedeniyle hasarların olduğu santrallere kimi zaman kurşun da isabet edebiliyor. Bu noktada devreye giren drone teknolojileri sayesinde hasarlar zamanında tespit edilerek türbin kanatları tamir ediliyor.

VERİM KAYBI ORTADAN KALKTI

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Kurumsal Üyesi, DroneCARE Kurucusu ve CEO’su Mustafa Can Gül, önceden 3 kişilik bir ekibin bir günde ancak tek bir türbini kontrol edebildiğini söyledi. Gül, “Drone teknolojileri sayesinde 2 kişilik bir ekip günde 8 türbinin kontrolünü bitiriyor. Hız çok önemli. Çünkü, 1,5 megavat güce sahip bir rüzgar türbinin ortalama yüzde 25’lik kapasite faktörü ile yıllık 3 milyon 285 bin kilovat saat elektrik üretebilir. Yani saha koşullarına bağlı olarak bir rüzgar türbinin çalışmaya bir gün ara vermesiyle en az 5 bin 500 dolar verimlilik kaybı söz konusu olabilir” dedi.

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PAZARLAR 45 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Farklı sektörlerde kullanılan drone teknolojilerinin dünya genelinde 12 milyar dolarlık bir ekonomik değeri olduğunu söyleyen Gül, 2027 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 10-12 civarında büyüme hızı ile küresel pazarın 45 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. Gül, Türkiye’de çoğu sivil amaçlı 25 bin civarında drone bulunduğunu belirtti.

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