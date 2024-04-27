Sahte hesaplar ifşa edilecek

AK Parti’de seçim değerlendirmeleri kapsamında strateji ekibi de seçim sürecine ilişkin analize devam ediyor. Hem geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri hem de 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde izlenen planlama ve stratejiyi getiri ve götürüleriyle birlikte analiz eden strateji ekibi sosyal medyanın AK Parti’ye performansına da odaklandı. Genel seçim ve yerel seçim sürecinde söylemleri ile AK Parti’ye zarar veren kişilerin yanı sıra sanal alanda da temizliğe gidilmesi planlanıyor.