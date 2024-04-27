|
Teknoloji

Sahte hesaplar ifşa edilecek

Sosyal medyanın seçim sonuçlarına etkisini analiz eden AK Parti, partili görünüp söylem ve paylaşımlarıyla zarar veren hesapları mercek altına alacak. Yeni dönemde dezenformasyonla mücadele ön planda tutulacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:58 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Seçim muhasebesini sürdüren AK Parti, sosyal medyayı da gündemine aldı. AK Partili görünüp söylem ve paylaşımlarıyla partiye zarar veren hesaplar mercek altına alınacak. AK Parti kaynakları “Normal şartlar altında sahte hesap üzerinden partiye verilen zararların önüne geçilecek. Dezenformasyonla mücadele ön planda tutulacak” dedi.


ANALİZ DEVAM EDİYOR

AK Parti’de seçim değerlendirmeleri kapsamında strateji ekibi de seçim sürecine ilişkin analize devam ediyor. Hem geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri hem de 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde izlenen planlama ve stratejiyi getiri ve götürüleriyle birlikte analiz eden strateji ekibi sosyal medyanın AK Parti’ye performansına da odaklandı. Genel seçim ve yerel seçim sürecinde söylemleri ile AK Parti’ye zarar veren kişilerin yanı sıra sanal alanda da temizliğe gidilmesi planlanıyor.


SANAL TEMİZLİK

Bu çerçevede sosyal medya başta olmak üzere “AK Partili” görünüp, farklı ifadelerle partiye zarar veren hesaplar mercek altına alınacak. AK Parti’nin seçmeni tekrar kazanma yolunda sanal temizliği önemsediği bildirildi.


#sosyal medya
#AK Parti
#sanal
#analiz
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir 1+1, 2+1, 3+1 kurası çekildi mi?