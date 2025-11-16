Yeni Şafak
Samsung Galaxy A27 çıkış tarihi netleşti: İşte beklenen özellikler

22:4716/11/2025, Pazar
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni bir sızıntı, Samsung’un bütçe dostu Galaxy A27 modelini 2026’nın ilk yarısında tanıtacağını ortaya koydu. A serisinin giriş-orta segmentteki iddiasını güçlendirmesi beklenen cihaz, uygun fiyat ve modern özellikleri bir araya getirecek.

Samsung, popüler A serisini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Güvenilir kaynaklardan gelen son rapor, uzun süredir konuşulan Galaxy A27’nin artık takvimde net bir noktaya ulaştığını gösteriyor. Akıllı telefonun 2026’nın ilk altı ayında resmi olarak duyurulması bekleniyor.


Teknik detaylar henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşmadı ancak ilk bilgilere göre Galaxy A27, 6nm sınıfında bir Exynos ya da Snapdragon 4 serisi işlemciden güç alacak. Modelin 6.6 inç FHD+ çözünürlüklü bir ekran ve 5.000 mAh kapasiteli bataryayla gelmesi bekleniyor.


Samsung’un A serisi genelde fiyat-performans dengesine odaklandığı için, Galaxy A27’nin de küresel pazarda geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi öngörülüyor. Uygun fiyat politikası ve sağlam temel özelliklerle birlikte cihazın özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli satış rakamlarına ulaşabileceği ifade ediliyor.


Galaxy A27’nin kamera kurulumu, yazılım sürümü ve tasarım detaylarının ise ilerleyen haftalarda ortaya çıkması bekleniyor. Samsung’un modelle ilgili hazırlıkları hızlandırdığı ve tanıtım öncesi yeni sızıntıların geleceği tahmin ediliyor.

