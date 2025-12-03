Samsung Galaxy S26 ne zaman tanıtılacak? İşte Galaxy S26 için beklenen özellikler ve çıkış tarihi

Samsung Galaxy S26 serisi, 2026'nın başında tanıtılacak. Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra modelleri, küçük ama etkili yükseltmelerle geliyor. Ekran, kamera ve pil kapasitesindeki iyileştirmelerle kullanıcı deneyimini daha da güçlendirecek. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, daha hızlı şarj (60W) ve geliştirilmiş kamera sensörleri, yeni serinin öne çıkan özellikleri arasında.





Samsung Galaxy S26 serisi: Ufak yükseltmeler, büyük beklentiler

Galaxy S26 serisinin çıkışı, birçok teknoloji meraklısı tarafından heyecanla bekleniyor. Çinli sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra'nın teknik özelliklerini açıkladı. Yeni modeller, büyük bir devrim yerine ufak ama önemli yükseltmelerle kullanıcı karşısına çıkacak.





Galaxy S26: Küçük değişiklikler, büyük iyileştirmeler

Samsung'un kompakt amiral gemisi Galaxy S26, önceki nesliyle büyük benzerlikler gösteriyor. Ekran boyutu 6.2 inçten 6.3 inç'e çıkarılırken, ekran parlaklığı ve çözünürlük gibi önemli özellikler aynen korunuyor. RAM ve depolama seçenekleri de değişmeden kalacak. Pil kapasitesinde ise 300 mAh'lik bir artış sağlanarak, telefonun daha uzun süre dayanması bekleniyor.





Galaxy S26, Amerika'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle satışa sunulacakken, diğer bölgelerde Exynos 2600 işlemciye sahip olacak. Kamerada ise sensörler yenilenecek, ancak piksel sayısı önceki modelle aynı kalacak. Yine de bu yenilik, fotoğrafçılık deneyimini daha parlak ve net kılmayı hedefliyor.





Galaxy S26 Plus: Benzer özellikler, farklı işlemci

Galaxy S26 Plus, Galaxy S25 Plus ile benzer özelliklere sahip olacak gibi görünüyor. Ekran boyutundan kamera kurulumuna kadar her şey aynı olacak. Ancak işlemci tarafında büyük bir farklılık olacak. Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 ile aynı üçlü kamera kurulumuna sahip olacak, ancak sensör detayları henüz açıklanmadı.





Galaxy S26 Ultra: Daha fazla RAM, daha hızlı şarj

Galaxy S26 Ultra, Samsung’un en yüksek performansa sahip telefonlarından biri olacak. 6.9 inçlik M14 AMOLED ekranı, daha parlak bir deneyim sunmasa da, yeni bir panel teknolojisiyle geleceği söyleniyor. RAM kapasitesi, Avrupa’da 12 GB, Çin gibi bazı bölgelerde ise 16 GB’a kadar çıkacak. Bu, S26 Ultra’yı daha güçlü kılacak ve multitasking deneyimini daha akıcı hale getirecek.





Bir diğer büyük yenilik ise şarj hızı. Samsung, S26 Ultra'da şarj hızını 60 watt'a çıkaracak. Bu, uzun yıllardır 45 watt ile sınırlı kalan şarj hızının önemli bir iyileştirilmesi olacak. Ayrıca, kamera tarafında da dikkat çeken yenilikler bulunuyor. Ana kamera ve 5x telefoto lens, daha geniş diyafram açıklığı sayesinde daha parlak fotoğraflar çekebilecek.





Samsung Galaxy S26 ne zaman tanıtılacak?