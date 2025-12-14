Samsung, akıllı telefonlarda performansı doğrudan etkileyen ısınma sorununa karşı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin gelecekteki Galaxy amiral gemisi modellerinde kullanmayı planladığı Heat Pass Block (HPB) teknolojisinin detayları netleşirken, yeni sistemin işlemci kaynaklı ısının cihaz geneline kontrollü biçimde dağıtılarak performans kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.





Samsung’dan termal yönetimde yeni dönem

Samsung, amiral gemisi Galaxy modellerinde uzun süredir tartışma konusu olan ısınma problemini ortadan kaldırmak için yeni bir termal yönetim yaklaşımı geliştiriyor. “Heat Pass Block (HPB)” adı verilen teknoloji, mevcut pasif soğutma çözümlerinin ötesine geçiyor.





Şirketin üzerinde çalıştığı bu sistemin, özellikle yoğun oyun, yapay zeka ve yüksek işlem gücü gerektiren senaryolarda performans istikrarını artırması bekleniyor.





HPB nasıl çalışıyor?





Heat Pass Block teknolojisi, işlemci ve diğer kritik bileşenlerden yayılan ısıyı cihaz içinde kontrollü ve yönlendirilmiş bir şekilde dağıtmayı amaçlıyor. Bu sayede ısı tek bir noktada toplanmıyor ve performans kaybına yol açan termal kısma engelleniyor.





HPB sisteminin öne çıkan özellikleri şöyle:

Isıyı pasif değil, yönlendirilmiş şekilde dağıtması

Cihaz yüzeyinde daha dengeli sıcaklık oluşması

Uzun süreli yüksek performansın korunması

Oyun ve yapay zeka işlemlerinde stabilite artışı





Galaxy S27 ile gelmesi bekleniyor

Sızan bilgilere göre Samsung’un HPB teknolojisini ilk olarak Galaxy S27 serisinde kullanması bekleniyor. Bu da şirketin, performans ve termal verimlilik konusunda yeni bir standart belirlemeyi hedeflediğini gösteriyor.



