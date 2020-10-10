SİHA nedir, teknik özellikleri neler?

Yeni nesil savaş teknolojisinin bir ürünü olan insansız hava araçları günümüzde etkin olarak kullanılıyor.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan karşısında kazandığı büyük başarılara katkısıyla bir kez daha gündeme gelen SİHA nedir, teknik özellikleri nelerdir?

İlk silah kullanan insansız hava aracımız SİHA'nın gövde uzunluğu 6.6 metre, kanat açıklığı 12 metredir.

Toplam kalkış ağırlığı 650 kg olan SİHA'nın faydalı yük ağırlığı 55 kg'dır. Azami hızı 135 knott, servis irtifası 27.000 feet ve havada kalış süresi tam 25 saattir.

İnsansız hava aracı (İHA), genel olarak bilinen adıyla drone (Türkçesi yerden kumandalı hava aracı) uzaktan kumanda edilen bir tür uçaktır.

İHA'lar iki sınıfta değerlendirilebilir.

İlki uzaktan kumanda edilerek uçan,

ikincisi kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklardır.

5 yıldır aktif kullanılıyor

Türkiye'de Bayraktar TB2 İHA 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor.

Tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen bu araçların yurt içinde ve dışında kuvvet çarpanı olarak ciddi katkılar sağlıyor.v

İHA'lar birçok alanda kullanılıyor

Keşif amaçlı üretilen İHA'lar günümüzde birçok saldırı görevinde de kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra İHA'lar, son zamanlarda yangın söndürmek amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Bu araçlar genellikle normal savaş uçakları için zor, kirli ve tehlikeli görevlerde kullanılır.

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Günümüzde çok farklı şekil, ebat, konfigürasyon ve karakterde araçlar üretilmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında basitçe İHA'lar birer "drone"dur. Ancak bağımsız kumanda sistemleri çok geliştirilmiştir. Bu maddenin amacı İHA'lar ile güdümlü füzelerin farklarını ortaya çıkartmaktır.

İHA'lar tekrar kullanılabilir. Mürettebatsız olarak kontrol edilerek durmadan belli bir irtifada uçabilir. Ayrıca bu araçlar jet motoru veya iki zamanlı motor yardımıyla uçar. Bunun yanında seyir füzeleri her ne kadar insansız ve uzaktan kumanda ile yönetiliyor olsalar bile İHA olarak sınıflandırılmazlar.

İHA kısaltması bazı durumlarda İHAS (insansız hava araçları sistemleri) olarak genişletilmiştir. Amerikan Federal Havacılık Dairesi ise insansız uçuş sistemleri (İUS) adıyla genel bir sınıf belirlemiştir. Aslında bu sınıf ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri tarafından sadece uçakları değil onunla beraber yer sistemleri ve diğer elementleri de yansıtması amacıyla kullanmıştır.

SİHA ile cerrahi bir operasyon gibi hassas müdahale yapılıyor

Bugün Türkiye'de Bayraktar başta olmak üzere Roketsan tarafında da üretilen İHA ve SİHA'lar terör unsurların ortadan kaldırılmasında büyük rol oynuyor.