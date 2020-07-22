Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Sosyal medya düzenlemesi neler getiriyor?
SOSYAL MEDYA

Sosyal medya kapanacak mı?

Sosyal medya düzenlemesi neler getiriyor?

Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal ağ platformlarının yaygın olarak kullanıldığı ülkemizde, sosyal ağları yeni bir süreç bekliyor. Sosyal ağların Türkiye’de temsilci bulundurmaması nedeniyle vatandaşların yaşadığı sorunlar, meclise sunulan teklifle giderilmeye çalışılacak.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Vatandaşlarımızın birçoğu tarafından kullanılan, ancak bugüne kadar kanunda herhangi bir tanımlaması bulunmayan sosyal ağlar Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda kalacaklar.

Temsilci tüzel kişi ya da gerçek kişi olabilecek

Teklifle sosyal ağlar isterlerse tüzel kişilik kurup Türkiye’de temsilci bulundurabilecekler. İsterlerse gerçek kişiyi de temsilci olarak bulundurmakla birlikte teklifte bu kişinin Türk vatandaşı olma zorunluluğu getirildi.

  • Vatandaşlar kişilik hakları ve özel hayata ilişkin başvurularını rahatlıkla yapabilmeleri adına bu kişinin iletişim bilgileri, kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde sosyal ağın internet sitesinde yayınlanacak. Böylece vatandaşlarımızın muhatap bulma sorunları giderilecek.

AK Parti 11 maddelik 'sosyal medya' teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
GÜNDEM
AK Parti 11 maddelik 'sosyal medya' teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

Sosyal medya kapanmayacak

Sosyal medya kapanmayacak

Meclise sunulan teklifle sosyal ağlar, herhangi bir kapanma süreci yaşamayacaklar. Ancak temsilci bulundurmama konusunda ısrar ederlerse, temsilci bulundurana kadar beş aşamalı bir formülle temsilci bulundurmaya zorlanacak. Buna göre, ilk etapta, verilen otuz günlük süre sonunda temsilci bulundurmamaları halinde 10 milyon TL, ikinci otuz günlük süre sonunda 30 milyon TL idari para cezası kesilmesi öngörülüyor.

Üçüncü aşamada, reklam yasağı getirilerek temsilci bulundurmaya zorlanacaklar.

  • Dördüncü aşamada, yüzde elli oranında internet trafiği bant genişliğinin daraltılması hususunda hakimlik kararı uygulanacak.

Beşinci aşamada ise, sosyal ağın niteliği dikkate alınarak, yüzde 90 oranına kadar bant genişliğinin daraltılması hususunda hakim karar verecek.

Sosyal ağlar temsilci bulundurdukları takdirde, 10 milyon TL idari para cezası tahsil edilecek ve sosyal ağa ilişkin daha önce verilmiş bütün kısıtlamalar ortadan kaldırılacak.

  • Meclise sunulan teklifle sosyal ağların kapanması yerine temsilci bulundurmama konusunda ısrarları kırılmaya çalışılacak.

Postayla tebligata son

BTK tarafından halen uygulanan yöntemle yasadışı içerikler bildirim usulüyle elektronik ortamda iletilmekteyken, bu yöntem tebligat hususuna da uyarlandı. Buna göre, dijital ortamın doğasına uygun bir şekilde tebligat yöntemi geliştirilerek sosyal ağlara e-tebligat yapılabilecek.

Yasa ile temsilci bulundurmayı zorunlu kılıyor

Sosyal medya yasası neden önemli? Sosyal medya yasasının Türkiye'ye faydaları neler olacak?
TEKNOLOJİ
Sosyal medya yasası neden önemli? Sosyal medya yasasının Türkiye'ye faydaları neler olacak?

Hakim kararıyla unutulma hakkı geliyor

Meclise sunulan taslak teklifle hakimin, kişilik hakları ihlal edilen kişilere ilişkin vermiş olduğu kararlarda arama motorlarına da bildirim yapılarak ilgili içerikle kişilerin isimlerinin arama motorlarından çıkartılması sağlanacak.

  • Halen hakimlik kararına konu edilip erişimi engellenen ve içerikten çıkartılan yayınlar arama motorlarında arandıklarında içeriğe kısmen ulaşılabildiğinden, vatandaşların uğramış oldukları kişilik hakları ihlalleri tam olarak sona erdirilememişken, bu düzenlemeyle tam bir hukuki koruma sağlanmış olacak.

Vatandaşın talepleri 48 saat içinde tamamlanacak

Vatandaşlar, kişilik haklarını ve itibarlarını hedef alan içeriklere ilişkin olarak doğrudan ilgili sosyal ağ sağlayıcısına başvurarak ihlalin giderilmesini isteyebilecekler.

Sosyal ağ sağlayıcılar, vatandaşların ihbarlarını 48 saat içerisinde değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaklar.

  • Özellikle sahte hesap kullanımının bu denli arttığı, kişilik şeref ve itibarını lekeleyecek paylaşımların çok kolay ve denetimden uzak bir şekilde yayılabildiği bir ortamda, yapılacak düzenlemeyle Türkiye’den milyarlarca dolar para kazanan sosyal ağ sağlayıcılar kullanıcı haklarına karşı daha duyarlı olmak zorunda kalacaklar.

Vatandaşa 48 saat içerisinde dönmek zorundalar.

6 Ayda bir raporlayacaklar

Sosyal medya şirketleri Türk vatandaşlarının taleplerine ilişkin altı ayda bir raporlama yapacaklar. Yapılan bu raporlamalar, başvuruyu yapan vatandaşlarla kişisel olarak ilişkilendirilemeyecek şekilde BTK’ya sunulacak.

Verilerin Türkiye'de kalması için gerekli önlemler alınacak

  • Yapılan teklifle, sosyal ağların Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de tutması hedeflenerek bu konuda gerekli tedbirleri almaları yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğün Türkiye’deki veri merkezi sektörünü hareketlendirmesi bekleniyor.

İfade ve haberleşme özgürlüğünü genişletmek için içerik engelleme yerine içerik çıkarılma uygulanacak

5651 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle erişim engelleme ifadesinin yanına içerik çıkarma ifadeleri getirilerek tamamen erişim engelleme yerine öncelikle içerik çıkarma yükümlülüğü getiriliyor. Böylelikle internet sitelerinin içerisinde yer alan ve suç içermeyen diğer içeriklere erişilebilecek.

Sosyal Ağlara 3 aylık süre

Yapılan teklif Meclisten geçtiği takdirde sosyal ağların 3 aylık hazırlık döneminden sonra gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi bekleniyor. Kanunun uygulamasına ilişkin ayrıntılar BTK tarafından çıkarılacak usul ve esaslarda belirtilecek.

Almanya ve Fransa modeli masada: Yeni sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak?
TEKNOLOJİ
Almanya ve Fransa modeli masada: Yeni sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak?
Abone Ol Google News
Bu kez dolmuşçu değil İETT

Bu kez dolmuşçu değil İETT

​Fazla yolcu alınca polis cezayı anında kesti.
Son bir haftada tırmanışa geçti

Son bir haftada tırmanışa geçti

​Şehirde koronavirüs vaka sayısı patlama yaptı.
Şov yarım kaldı

​CHP'nin sözde hastanesine bir hasta bile gelmediği için kilit vuruldu.

​Çiftçinin yeni alternatifi rekor kırdı, zirveye çok yaklaştı.

Pazarlık masasına hazırlanıyorlar

Pazarlık masasına hazırlanıyorlar

​Mısır'ın tehdidi Hafter'in pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

​ABD ile ilgili korkutan koronavirüs araştırması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok konuda mesaj verdi.
Hakan-Zlatan <br>iş birliği

Hakan-Zlatan
iş birliği

​Milli futbolcu asistleriyle maça damga vurdu.
HDP'li vekil hala<br>eşini tehdit ediyor

HDP'li vekil hala
eşini tehdit ediyor

​Tehditlerden şikayetçi olan Ebru Işık polis korumasına alındı.
Tek kelime: Vahşet!

Tek kelime: Vahşet!

​Pınar Gültekin... Emine Bulut... Özgecan Aslan...
Pınar Gültekin'in<br>katil zanlısı tutuklandı

Pınar Gültekin'in
katil zanlısı tutuklandı

'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' ile suçlanıyor.
Trabzonspor'un<br>hoca adayları

Trabzonspor'un
hoca adayları

​Şota Arveladze liste başında ön plana çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.