TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları Finalleri başladı: 6 bin 500 finalist kıyasıya mücadele ediyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarının final heyecanı Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde başladı.





Turizmin kalbi Antalya’da düzenlenen yarışmalarda yapay zekâdan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençler projeleri ile kıyasıya yarışıyor. Türkiye’nin en büyük teknoloji firmaları tarafından verilecek eğitimler, paneller ve sunumlar ile hem katılımcılara hem de ziyaretçilere dopdolu bir TEKNOFEST deneyimi yaşatıyor.





Selçuk Bayraktar yine gençlerin yanındaydı

TEKNOFEST’in ilk yılından bugüne gençleri ve projelerini destekleyen, onların yanında olan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Antalya’da düzenlenen TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları finallerinde konuşma yaptı. Bayraktar konuşmasında “TEKNOFEST’te yarışmalara katılıp, takım kuran sonrasında girişimlerini hayata geçiren gençlerin, onlarca ülkeye ihracat yapan şirketler kurduklarını görüyoruz. Birçok başarı hikâyesine tanık oluyoruz. ANFAŞ fuar merkezinde düzenlediğimiz TEKNOFEST Antalya’da da yine başarılı girişimleri, sunumları, projeleri göreceğiz. Bu yıl da yine TEKNOFEST kendi rekorunu kırarak 1 buçuk milyonun üzerinde başvuru aldı. Dünya açısından da Türkiye açısından da baktığımızda açık ara bir teknoloji platformu için bu büyük bir rekor, başvuran 1 buçuk milyon kardeşimizin şu an da finale kalan 6 bin 500’ü, 25 farklı alanda Antalya’da bu alanda TEKNOFEST Akdeniz’de yarışmaya devam ediyor” diye belirtti.





Antalya’da şampiyonluğa yükselen finalistlerin Adana’da düzenlenecek olan TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde yarışmaya devam edeceğini açıklayan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in 2-6 Ekim tarihlerinde Adana’da milletimizle buluşacağı, orada da bu yarışmalardan şampiyon olmuş gençlerin TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde yarışacağı bilgisini verdi.





TEKNOFEST’in, Türkiye’yi tam bağımsız ve müreffeh kılacak girişimleri ortaya çıkartmayı hedeflediğinin altını çizen Selçuk Bayraktar “Öncelikli hedefimiz teknoloji bilim geliştirme tutkusunu toplumumuzda aşılamaktı, bunun yanında gençlerimizin büyük bir özgüven kazanmasını sağlamaktı. Bu yolda çok büyük adımlar kaydettik” dedi. Konuşmasının ardından Selçuk Bayraktar herkesi aile boyu TEKNOFEST Antalya’ya beklediklerini söyledi.





Alper Gezeravcı gençlerle deneyimlerini paylaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Antalya’da düzenlenen yarışma finallerinin ilk gününde ana sahneden ziyaretçiler ve gençlerle deneyimlerini paylaştı. Ana sahnedeki konuşmasında uzay yolculuğu deneyimini aktaran Gezeravcı konuşması sonrası çocuklar ve gençler ile fotoğraf çektirdi, soruları yanıtladı.

Antalya’da finalleri gerçekleştirilen teknoloji yarışmaları:

• Akıllı Ulaşım Yarışması

• Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)

• Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

• BlokZincir Yarışması

• Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

• Çip Tasarım Yarışması

• Eğitim Teknolojileri Yarışması

• Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

• Finansal Teknolojiler Yarışması

• HackMasters

• Hava Savunma Sistemleri Yarışması

• İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

• Jet Motor Tasarım Yarışması

• Kablosuz Haberleşme Yarışması

• Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması

• Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

• Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

• T3 AI Hackathon

• Tarım Teknolojileri Yarışması

• TEKNOFEST Robolig Yarışması

• Uçan Araba Simülasyon Yarışması

• Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

• Helikopter Tasarım Yarışması

• Sürü İHA Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)

• Turizm Teknolojileri Yarışması

Teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyen ziyaretçiler alana www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt yaparak hızlı giriş yapabiliyorlar. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.







