Teknofest hedef büyülttü

'Ayakları yerden kesen' ve ilk etabı muhteşem etkinliklere sahne olan Teknofest'in ikincisi için geri sayım başladı. Albayrak Medya'nın sponsoru olduğu Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Organizasyonun ilki yoğun bir katılıma sahne olmuş, Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinden teknoloji tutkunu 550 bin kişi 3. Havalimanı'nda buluşmuştu. Sözkonusu rakam, festivali bir anda dünyanın en büyük hava etkinlikleri sıralamasında ikinciliğe yükseltmişti. Teknofest'i organize eden Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, bu sene 1 milyonun üzerinde katılım hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen Teknofest’in yeni adresi Atatürk Havalimanı oldu.

YENİ EVİMİZ BURASI

Teknofest-2'nin tanıtımı için Atatürk Havalimanı Özel Hangarlar Bölgesi'nde buluşan yönetim ekibi, ilklere sahne olacak etkinliğe ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı - Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu yıl 17-22 Eylül arası gerçekleşecek Teknofest, yeni evimiz olan Atatürk Havalimanı'na taşınıyor. Ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul'da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız, ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak" dedi. Gençleri projeleriyle Teknofest'te yarışmak için başvuru yapmaya çağıran Bayraktar, şöyle konuştu:

Selçuk Bayraktar

ÖNE GEÇMEMİZ İÇİN...

"Havacılık ve uzay alanında geleneği çok eskiye dayanan bir medeniyetin çocuklarıyız. Takiyüddin, Hezarfen Ahmet Çelebi, roket çalışmalarıyla Lagâri Hasan Çelebi, Kirkor Divarcı, Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş bizlerin öncüsüydü. Ancak çalışmaları sistemin engellerine takılarak akamete uğradı. Şimdi Teknofest'te tohumlanacak fikirlerin filizlenmesiyle açığımızı kapatıp, dünyanın önüne geçmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı ve geleceğe yön verecek teknoloji yarışmalarını düzenliyoruz. Şahsen, gençlerimizin bu yarışmalara katılmalarının, somut projeler üretmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan 5-10 yıl sonra, bu yarışmalara katılan gençlerimizin Türkiye'nin en önemli teknoloji girişimlerini kurduklarını, en kritik projeleri hayata geçiren ekiplerde yer aldıklarını, inşallah hep birlikte göreceğiz."

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İKİNCİ UÇUŞ YAKLAŞIYOR

"Buradan genç Lagârileri, Hezarfenleri gecikmeden yarışma başvurularını yapmaya çağırıyorum. Dünya havacılığında bir gelenek vardır. Yapımı tamamlanan bir uçak, en zor ve bilinmezlerle dolu ilk uçuşu için piste çıktığında, emek veren tüm ekip, cüzdanlarını bir torba içinde pilota teslim eder. Bu, biz uçamıyoruz ama en değerli şeyimizi güvenimizin göstergesi olarak emanet ediyoruz demektir.

Geçtiğimiz yıl, paydaşlarımız, ekibimiz, gönüllülerimiz ve aziz milletimiz emeğini, çabasını ve en değerlisi olan gönüllerini bize emanet etti. Allah'a şükür, en zoru olan ilk uçuşu birlikte başarıyla tamamladık. Teknofest uçağını emekleriyle havalandırıp, gönülleriyle piste indiren herkese çok teşekkür ederim. Artık ikinci uçuş için hazırlanma vakti. Bu kez gözümüz daha yükseklerde."

Tohumlar yeşermeli

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Teknofest’i Türkiye’nin bütün illerine yaymayı hedeflediklerini belirtti. Festival sayesinde ekilen tohumların filizlerinin ileride yeşereceğini göreceklerini kaydeden Demir, “Bu ekilen tohumlar, bu faaliyetlerle oluşturulan fidanlar yetişmeli, büyümeli” diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır ise “Teknofest 2018, binlerce dakika görsel habere, on binlerce yazılı habere dönüştü. Etkinlikte hava araçları 365 kez sorti yaptı, 200 saatten fazla uçuş gerçekleşti. Teknofest ile ilgili bilgiler dünyada 300 milyondan fazla kişiye ulaştı. Bütün bunlar hem bize büyük bir heyecan ve umut verdi hem de 2019 ve sonrası için sorumluluğumuzu daha da artırdı. Bu yıl inşallah rakamları katlayarak artıracağımıza inanıyoruz” açıklaması yaptı.

Projeni kap buraya gel



Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganı ile yola çıkan Teknofest, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. Teknofest 2019’da 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Bu yarışmalardan bazıları şöyle: “Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul...” Kazanan takımlara toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde ödülün verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular, www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden yapılabilecek. Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek ve katılımcılar, geleceğin teknoloji ürünlerini geliştirecek.