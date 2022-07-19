​‘Trendler’ tercihlerinizi etkilemesin.

Gençlerin gerçekten sevecekleri meslekleri yapması gerektiğinin altını çizen eğitim ve kariyer uzmanı Ecehan Ersöz, “Öğrenciler yoğun bir sınav döneminden geçtiler. Tercih yaparken dikkat etmeleri gereken belli hususlar var. Kendini doğru tanımak, hataları keşfetmek çok önemli. Gerçekten sevecekleri ve geleceği olan meslekleri seçmeliler. Puan önemli bir kriter ama sırf yüksek diye sadece trend olan meslekler seçilmemeli. Birkaç zaman sonra öğrenci bölüm değiştirmek istiyor. Tekrar sınava girmek isteyen oluyor. Hayaller odağa alınmalı. Sadece puan listelerine bakarak karar verilmemeli” dedi.

İLK SIRADA TEKNOLOJİ

Mesleklerin değiştiğini kaydeden Ersöz, “Gelecekte öne çıkacak alanlarda ilk sırada çok farklı teknolojiler, yapay zeka, üç boyutlu tasarım, son zamanların önemli kavramı metaverse uzmanlığı, tasarımcılığı gibi yeni yeni meslekler bulunuyor. Alt yapısına baktığımız zaman yazılım mühendisliği, bilgisayar programcılığı gibi bölümler bu meslekleri destekleyecek. İnsanların rutin olarak yaptıkları bazı işleri artık yazılımlar yapabiliyorlar. O yüzden geleceğin meslekleri kavramına, iş dünyasının ihtiyaçları perspektifinden bakılmalı. Her meslek grubunun kullandığı yazılımlar var. Bunları da öğrenmek gerekiyor. Uygulama geliştirme, oyun tasarımcılığı, bu alanlarda okunduğunda bir çok mesleğe yardımcı tasarım geliştirebilir” şeklinde konuştu.