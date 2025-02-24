Türk panzerinin teslimat takvimi açıklandı: 250 Altay yolda

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak Altay tankı için teslimat takvimi açıklandı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu yıl üç ALTAY tankının TSK'ya teslim edileceğini bildirdi. Görgün, teslimatların belirli aralıklarla sürerek 2027 yılının ardından, 30’arlı teslimatlarla toplamda 85 tankın T1 konfigürasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılacağını ifade etti. Böylelikle 2028 yılı sonuna kadar, toplamda 250 adet Altay tankının Türk ordusunun envanterine katılması planlanıyor.
Görgün, bu yıl üç ALTAY tankının teslim edileceğini bildirdi.
T2 KONFİGÜRASYONU 2028’DE
2028 yılı itibarıyla ise ALTAY tankının T2 konfigürasyonunda üretime geçileceği ve 165 tankın bu versiyonla teslim edileceği duyuruldu. Böylece, 2028 yılı sonuna kadar, toplamda 250 adet ALTAY tankının Türk ordusunun envanterine katılması planlanıyor.
HER TÜRLÜ ZORLU KOŞULA UYGUN
ALTAY tankı, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil ana muharebe tankı olarak, üstün ateş gücü, gelişmiş zırh koruması ve yüksek hareket kabiliyeti ile dikkat çekiyor. T1 konfigürasyonunda mevcut sistemlerin optimize edileceği, T2 versiyonunda ise yeni teknolojik yeniliklerin devreye gireceği belirtildi.
SERİ ÜRETİMDE GERİ SAYIM BAŞLADI
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, BMC’nin Ankara’daki üretim tesisinde yapılan yatırımlarla savunma sanayii alanındaki tüm üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini belirtti. Tosyalı, "Bu üretim kompleksinde, yeni ALTAY tankı ve ALTUĞ 8x8 zırhlı muharebe aracı başta olmak üzere birçok farklı paletli ve tekerlekli zırhlı aracın yanı sıra yerli motorlar da üretilecektir" dedi. BMC Power tesisinde üretilecek 400, 600, 1000 ve 1500 beygirlik motorlarla, ALTAY tankı ve diğer savunma araçlarına yerli ve milli motorlar sağlanacak. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Tosyalı, "Yerli ve milli motor ve transmisyon tedarik eder hale geleceğiz" ifadelerini kullandı. Tosyalı, yeni ALTAY tankının üretiminin en heyecan verici proje olduğunu belirterek, "Yerli ve Milli Tank Projesi, 25 yıllık bir hayaldir ve seri üretim için geri sayım başladı" şeklinde konuştu.