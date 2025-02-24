Türk panzerinin teslimat takvimi açıklandı: 250 Altay yolda

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, BMC’nin Ankara’daki üretim tesisinde yapılan yatırımlarla savunma sanayii alanındaki tüm üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini belirtti. Tosyalı, "Bu üretim kompleksinde, yeni ALTAY tankı ve ALTUĞ 8x8 zırhlı muharebe aracı başta olmak üzere birçok farklı paletli ve tekerlekli zırhlı aracın yanı sıra yerli motorlar da üretilecektir" dedi. BMC Power tesisinde üretilecek 400, 600, 1000 ve 1500 beygirlik motorlarla, ALTAY tankı ve diğer savunma araçlarına yerli ve milli motorlar sağlanacak. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Tosyalı, "Yerli ve milli motor ve transmisyon tedarik eder hale geleceğiz" ifadelerini kullandı. Tosyalı, yeni ALTAY tankının üretiminin en heyecan verici proje olduğunu belirterek, "Yerli ve Milli Tank Projesi, 25 yıllık bir hayaldir ve seri üretim için geri sayım başladı" şeklinde konuştu.