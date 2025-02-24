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Türk panzerinin teslimat takvimi açıklandı: 250 Altay yolda

Türk panzerinin teslimat takvimi açıklandı: 250 Altay yolda

Canberk Doğan
18:3824/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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2028 yılı itibariyle yerli ve milli muharebe tankı Altay'ın seri üretimine geçilecek.
2028 yılı itibariyle yerli ve milli muharebe tankı Altay'ın seri üretimine geçilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak Altay tankı için teslimat takvimi açıklandı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu yıl üç ALTAY tankının TSK'ya teslim edileceğini bildirdi. Görgün, teslimatların belirli aralıklarla sürerek 2027 yılının ardından, 30’arlı teslimatlarla toplamda 85 tankın T1 konfigürasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılacağını ifade etti. Böylelikle 2028 yılı sonuna kadar, toplamda 250 adet Altay tankının Türk ordusunun envanterine katılması planlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün
, Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen 250 milli muharebe tankı ALTAY’ın yıl yıl teslimat tarihini açıkladı.

Görgün, bu yıl üç ALTAY tankının teslim edileceğini bildirdi.

SSB Başkanı Görgün, dün üretimin yapıldığı
BMC Ankara Fabrikası
’nda gerçekleştirdiği ziyarette tankların teslimat takvimine dair detayları paylaştı. Görgün, 2025 yılı itibarıyla ALTAY tanklarının T1 konfigürasyonunda teslimatlarının başlayacağını belirterek, ilk etapta 2025’te 3, 2026’da 11, 2027’de ise 41 adet tankın teslim edileceğini açıkladı. 2027 yılının ardından, 30’arlı teslimatlarla toplamda 85 tankın T1 konfigürasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılacağı ifade edildi.

T2 KONFİGÜRASYONU 2028’DE

2028 yılı itibarıyla ise ALTAY tankının T2 konfigürasyonunda üretime geçileceği ve 165 tankın bu versiyonla teslim edileceği duyuruldu. Böylece, 2028 yılı sonuna kadar, toplamda 250 adet ALTAY tankının Türk ordusunun envanterine katılması planlanıyor.

HER TÜRLÜ ZORLU KOŞULA UYGUN

ALTAY tankı, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil ana muharebe tankı olarak, üstün ateş gücü, gelişmiş zırh koruması ve yüksek hareket kabiliyeti ile dikkat çekiyor. T1 konfigürasyonunda mevcut sistemlerin optimize edileceği, T2 versiyonunda ise yeni teknolojik yeniliklerin devreye gireceği belirtildi.

SERİ ÜRETİMDE GERİ SAYIM BAŞLADI

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, BMC’nin Ankara’daki üretim tesisinde yapılan yatırımlarla savunma sanayii alanındaki tüm üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini belirtti. Tosyalı, "Bu üretim kompleksinde, yeni ALTAY tankı ve ALTUĞ 8x8 zırhlı muharebe aracı başta olmak üzere birçok farklı paletli ve tekerlekli zırhlı aracın yanı sıra yerli motorlar da üretilecektir" dedi. BMC Power tesisinde üretilecek 400, 600, 1000 ve 1500 beygirlik motorlarla, ALTAY tankı ve diğer savunma araçlarına yerli ve milli motorlar sağlanacak. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Tosyalı, "Yerli ve milli motor ve transmisyon tedarik eder hale geleceğiz" ifadelerini kullandı. Tosyalı, yeni ALTAY tankının üretiminin en heyecan verici proje olduğunu belirterek, "Yerli ve Milli Tank Projesi, 25 yıllık bir hayaldir ve seri üretim için geri sayım başladı" şeklinde konuştu.

#Altay Tankı
#Savunma Sanayii Başkanı
#Haluk Görgün

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