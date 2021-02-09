Teknoloji Türkiye Milli Uzay Programının yol haritası bu akşam duyurulacak
BİLİM

Türkiye Milli Uzay Programı'nın yol haritası bu akşam duyurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla birlikte bu akşam 19:00 itibariyle Milli Uzay Programı'nın yol haritası duyurulacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Türkiye Uzay Programı
Türkiye Uzay Programı

Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararnameyle kurulan Türkiye Uzay Ajansı, Ocak 2019'da yapılan ilk toplantıda Milli Uzay Programı'nın yol haritasını oluşturmuş ve bazı detayları paylaşmıştı.

Bugün ise Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı saat 19:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Böylece Milli Uzay Programı'nın detayları da paylaşılmış olacak.

Yol haritasının detayları paylaşılacak

Bu akşam yapılacak olan açıklamalarda yol haritası oluşturulan Milli Uzay Programı'nın uzun vadedeki planlarının duyurulması bekleniyor. Üniversite ve diğer programlarla ilgili kapsamlı bilgilerin verilmesi söz konusu.

Milli Uzay Programı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılacak.

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