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Teknoloji Türkiyede ilk kez uygulanacak Gözleriyle bilgisayar kullanıyorlar
İNTERNET

Türkiye'de ilk kez uygulanacak: Gözleriyle bilgisayar kullanıyorlar

Türkiye’de ilk kez Yalova'da uygulanan proje kapsamında spastik engelli bireyler ellerinden bağımsız olarak gözleriyle bilgisayar kullanabilecek.

Haber Merkezi DHA
Gözleriyle bilgisayar kullanıyorlar.
Gözleriyle bilgisayar kullanıyorlar.

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu, Yalova İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliğinde spastik engelli bireylere yönelik düzenlenen bilgisayar kursunda Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen göz ile kullanım uygulaması hayata geçirildi.

  • Projenin tanıtım toplantısında; Yalova Valisi Muammer Erol, İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Arslanhan, Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Yalova İl Genel Meclisi Genel Sekreteri Selim Karahan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadrettin Doğan, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, MHP İl Başkanı Namık Öz, İyi Parti İl Başkanı Erol Tatar, Deva Partisi İl Başkanı Mehmet Demirhan ve davetliler hazır bulundu.

Gözleriyle bilgisayar kullanıyorlar.

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ONURLU VE GURURLUYUZ

Projenin Türkiye'de ilk defa Yalova'da uygulanmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Arslanhan, "Biz mesleki eğitimde engel yok diyoruz. Yalova Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Spastik Engelliler Federasyonu, İŞKUR İl Müdürlüğü olarak bu projeye öncülük yapmak bizleri onurlandırıyor ve gururlandırıyor. İnşallah Türkiye'ye yayılmasına vesile olacağız diyorum ben" dedi.

Gözleriyle bilgisayar kullanıyorlar.

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TEK TIKLA İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Spastik engelli bireylerin hayatına dokunacak ve onların yaşamını kolaylaştıracak bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Bilgisayar Eğitmeni Esma Kızılkan, "Projenin çok güzel olduğuna inanıyorum ve daha fazla geliştirerek daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Spastik engelli bireylerimiz istedikleri hemen hemen her şeyi yapabiliyorlar bu projeyle ve arkadaşlarına da umut olmak istiyorlar. Benim zaten öğrenim gören iki öğrencimde biri Bocce sporuyla ilgileniyor, diğeri de jokey olmak milli sporcu olmak istiyor, orada da ilerlemelerini istiyorum. Bu projenin de onlara güzel şeyler katacağına inanıyorum. Teknoloji her yerde şu an. Her yerde olduğu için engelli olsak bile bize gerekli. Sistemin nasıl çalıştığını size anlatayım. Monitörün önünde bir çubuk var onunla göz kalibrasyonunu ayarlıyoruz. Kalibrasyonda gözler ayarlanıyor ve ona göre tıklamalar yaparak, yazıyı klavyeyi açarak, o klavyeye gözlerimizle gelerek, ismimizi soy ismimizi yazabiliyoruz. YouTube uygulamasından açmak istediğimiz şeyleri yapabiliyoruz. WhatsApp uygulamasına girebiliyoruz. Microsoft World programına girebiliyoruz. İnstagram uygulamasına girebiliyoruz. Şu an için kendi haberleşme iletişim sistemi de var onun. İhtiyaçlarını tek tıkla bize söyleyebiliyorlar. Yemek ihtiyaçları, sağlık ihtiyaçları, herhangi ihtiyaçları orada mevcut. Buton şeklinde sunuyor bize sistemimiz. Bu sebepten dolayı onlar için çok iyi, çok avantajlı. En azından bir nefes alamıyorum diyene kadar çok uzun süre geçiyor fakat, tek tıkla nefes alamıyorum diyebiliyor bizim sistemimiz onların yerine. Onlar da bunun farkına vardıkları için gözleriyle gelip hemen bize ihtiyaçlarını belirtebiliyorlar. Bu yüzden güzel bir proje" ifadelerini kullandı.

Gözleriyle bilgisayar kullanıyorlar.

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