Türkiye'de üretilen Samsung Galaxy A26 Turkcell'de satışa çıktı

Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinde gerçekleşen bu iş birliğiyle, Türkiye’de üretilen Galaxy A26 uygun fiyatı ve taksit seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor. 5G destekli yerli üretim Galaxy A serisi cihaz; güçlü donanımı, modern tasarımı ve geniş ekranıyla dikkat çekiyor.





Yüksek teknoloji ve erişilebilir fiyat arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olan Samsung Galaxy A26 128GB, 12 aya varan taksitli ve peşin ödeme seçenekleriyle satışa sunuldu. 5G bağlantı desteğiyle geleceğin iletişim altyapısına bugünden uyum sağlayan cihaz, Turkcell uygulaması, TV+, BiP, fizy ve lifebox gibi dijital servislerle birlikte sunuluyor. Üstelik cihazı kontratlı ödeme yöntemleri ile satın alan Turkcell’lilere 3 ay ücretsiz TV+ ve 1 ay geçerli 20 GB internet paketi hediye ediliyor.

'Turkcell müşterilerine özel sunulmasından memnuniyet duyuyoruz'

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda yerli üretim ve yeni nesil teknolojilere erişimi kolaylaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Samsung ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, 5G destekli bir akıllı telefonun Türkiye’de üretilerek, ilk etapta Turkcell müşterilerine özel sunulmasından memnuniyet duyuyoruz. Hem uygun fiyat hem de taksit avantajlarıyla Galaxy A26 128GB, 5G’ye geçişte önemli bir eşik olacak ve Türkiye’de 5G’ye uyumlu cihaz oranını artıracak. Önümüzdeki dönemde benzer iş birlikleriyle müşterilerimize yüksek teknolojiyi daha erişilebilir kılmaya devam edeceğiz” dedi.





Samsung Galaxy A26 128GB, yüksek performanslı donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Ürün, 6,7 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranı, 120 Hz ekran yenileme hızıyla, daha akıcı ve canlı görüntüler sunuyor. Exynos 1380 işlemcisiyle donatılan cihaz, 6 GB RAM kapasitesiyle çoklu görevlerde yüksek verimlilik sağlarken, 128 GB dahili depolama alanıyla kullanıcılarına geniş bir veri saklama alanı sağlıyor. Üçlü arka kamera sistemi 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşurken, 13 MP ön kamerası ise net özçekimler ve görüntülü görüşmeler için ideal bir donanıma sahip. 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise yoğun kullanımda dahi gün boyu kesintisiz bir deneyim vaat ediyor.



