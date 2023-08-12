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Teknoloji

Türkiye'den sınıf atlatacak uzay hamlesi: Yerli ve milli sonda roketi İğneada'dan başarıyla fırlatıldı

Türkiye'nin uzaya erişim çalışmaları kapsamında geliştirdiği sonda roketi İğneada'dan fırlatıldı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla roketin başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyuran Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'ye sınıf atlatacak sonda roketinin yerli, milli ve özgün olarak tasarlandığına dikkat çekti. Savunma Sanayii Başkan Haluk Görgün ise yaptığı paylaşımla çok önemli bir eşiğin aşıldığını belirtti.

20:37 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye'nin uzay çalışmalarına katkı sağlayacak sonda roketi İğneada'dan başarıyla fırlatıldı.

Türkiye'nin uzay çalışmalarına katkı sağlayacak sonda roketi İğneada'dan başarıyla fırlatıldı.

Türkiye'ye uzay arenasında sınıf atlatacak sonda roketi fırlatıldı. Roketin İğneada'dan başarılı bir şekilde fırlatılışını ise Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Sonda roketinin Türkiye'nin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojileriyle geliştirildiğini aktaran Başkanlık, roketin yerli, milli ve özgün olarak tasarlandığına da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada’dan başarıyla fırlatıldı. Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak Roketsan tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun.'' denildi.



"Çok önemli bir eşiği daha aştık"


Sonda roketinin başarılı bir şekilde fırlatılmasına ilişkin Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında çok önemli bir eşiğin aşıldığını belirten Görgün, "Yerli ve milli roket teknolojilerimizde çok önemli bir eşiği daha aştık. Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten Roketsan'ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız. " ifadelerini kullandı.



"Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sonda roketinin fırlatma testi görüntülerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kacır yaptığı paylaşımda, "Birkaç cümleyle özetlenen bu başarı, Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi. Peşisıra gelecek nice müjdenin habercisi. Roketsan mühendislerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.




#Sonda Roketi
#İğneada
#Uzay Çalışmaları
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