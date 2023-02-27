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Teknoloji

Twitter 200 kişiyi daha işten çıkardı

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter, iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 200 kişiyi işten çıkardı.

16:06 . 27/02/2023 Pazartesi
Diğer
Twitter

Twitter

Sosyal medya devi Twitter, çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkardı.


New York Times'ta yer alan habere göre, cumartesi gecesi yapılan işten çıkarmalar, makine öğrenimi ve site güvenilirliği üzerinde çalışan ürün yöneticileri, veri bilimcileri ve mühendislerini kapsıyor.


Twitter'ın patronu Elon Musk'a göre şirketin yaklaşık 2 bin 300 aktif çalışanı bulunuyor.


Musk Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından maliyetleri düşürmek için Kasım ayı başında yaklaşık 3 bin 700 çalışanı işten çıkarmıştı.


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41 dakika önce
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Twitter 200 kişiyi daha işten çıkardı
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