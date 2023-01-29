Twitter'da yeni ifşa: Dikkat çeken detaylar

Twitter'ın patron koltuğuna geçen Amerikalı milyarder Elon Musk, Twitter'daki sansür, propaganda, suçu örtbas etme, kişiye göre kural belirleme ve siyasi taraftarlığı belgelerle ortaya koymaya devam ediyor. Gazeteci Matt Taibbi tarafından "Twitter Dosyaları (Twitter Files)" etiketiyle paylaşılan belgelerin son serisinde, ABD hükümetinin sosyal medya kullanıcılarının içeriklerini nasıl topladığı, analiz ettiği ve işaretlediğine dair çarpıcı bilgiler yer aldı.