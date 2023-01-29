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Teknoloji

Twitter'da yeni ifşa: Dikkat çeken detaylar

Twitter'ın el değiştirmesinin ardından geçmiş döneme ait ifşalara bir yenisi daha eklendi. Son seriyi 'Büyük Medya Dolandırıcılığı' ismiyle gazeteci Matt Taibbi, paylaştı.

00:25 . 29/01/2023 Pazar
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Arşiv

Arşiv

ABD'nin geçmiş dönemdeki hukuksuzluk ve baskılarını ortaya koyan Twitter ifşalarına yenileri ekleniyor.

'Twitter Dosyaları' olarak adlandırılan dosyaların son serisini, 'Büyük Medya Dolandırıcılığı' ismiyle bağımsız gazeteci Matt Taibbi, paylaştı.

RUS BOTU VURGUSU

Paylaşılan dosyalar, Hamilton 68 analiz sitesinin, muhafazakar ve sağ eğilimli hesapları yanıltıcı bir şekilde 'Rus botu' olarak etiketlediğini ortaya koydu.

Söz konusu hesapların, Rus destekli propaganda haberlerinin kaynağı olarak gösterilip haksız yere kapatıldığı iddia edildi.

Hamilton 68 sitesi, Demokrasiyi Koruma İttifakı adıyla kurulan yapı tarafından finanse ediliyor.

ANA AKIM MEDYA AKTİF ROL OYNADI

Son ifşalar, eski ABD İstihbaratı uzmanlarından da destek alan bu yapının, muhafazakar kesim üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Dosyalarda ana akım medyanın da bu operasyonda aktif rol aldığı yazıldı.

Hamilton 68 analiz sitesini kaynak gösteren Politico'dan, Washington Post'a bir çok önemli kuruluşun, yüzlerce hesabın Rus botu olduğu yalanını kamuoyuna servis ettiği vurgulandı.



#Twitter
#ABD
#İfşa
35 dakika önce
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Twitter'da yeni ifşa: Dikkat çeken detaylar
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