Ucuz Tesla Model Y geliyor

Konuya yakın kaynaklara göre Tesla, ABD'de elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaybını telafi etmek için daha uygun fiyatlı bir araç sunacağı yönündeki güvencelerini yerine getirerek Model Y'nin daha ucuz bir versiyonunu tanıtmayı planlıyor.





Kimliğinin açıklanmasını istemeyen ve özel bilgileri paylaşan kişiler, Tesla'nın hafta sonu sosyal medya paylaşımlarında yeni temel Model Y'yi tanıtmaya başladığını söyledi. Kaynaklar, daha ucuz aracın, ABD'nin bu ay itibarıyla sunmayı bıraktığı 7 bin 500 dolara varan federal vergi indiriminin kaybını telafi etmek için belirli özelliklerden yoksun olacağını ve daha az kaliteli malzeme kullanacağını belirtti.





HİSSELERİ YÜKSELDİ

Tesla temsilcileri yorum taleplerine yanıt vermedi. Şirketin X'teki paylaşımları, hisselerinin dün günü yüzde 5,4 değer kazanmasına yardımcı oldu. Hisse senedi bu yıl yüzde 12 değer kazandı.





Tesla yöneticileri, şirketin son kazanç görüşmesinde, daha uygun fiyatlı bir modelin üretiminin Haziran ayında başladığını ancak ABD'nin vergi indirimlerini aşamalı olarak kaldırmasına kadar üretimi artırmayı ertelemeye karar verdiklerini söyledi.





Mali İşler Direktörü Vaibhav Taneja ve Tesla'nın araç mühendisliği başkan yardımcısı Lars Moravy, Elon Musk açıklama yapmadan önce aracın nasıl olacağı konusunda gizemli davrandılar.





"KEDİYİ ÇUVALDAN ÇIKARACAĞIM"

Musk, "Bu Model Y" diyerek şaka yollu "kediyi çuvaldan çıkaracağım" dedi.





Musk, "Arabayı satın alma isteği çok yüksek, ancak insanların banka hesaplarında onu satın alacak kadar para yok. Bu yüzden, arabayı ne kadar uygun fiyatlı hale getirebilirsek o kadar iyi" dedi.





Kaynaklar, Tesla'nın Model Y'de maliyeti düşürmeyi başardığını, bunun için de pil takımına ve motora odaklandığını söyledi.



