Ultraviyole ışık teknolojisi mikroplara savaş açtı



Aydın, yüzde 100 taze hava ile çalışan klima santrallerinde, virüs ve bakterilere karşı korunmada en etkili yöntem olarak öne çıkan UVC teknolojisine 2 milyon lirayı aşan yatırım yaptıklarını söyledi.



Aydın'ın verdiği bilgilere göre, aynı zamanda kültür-sanat etkinliklerinin de yer aldığı Zorlu Center, maske zorunluluğu, ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarıyla birlikte, UVC uygulamasını devreye alıyor.

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Mikroorganizmaları yok ediyor

Buna göre, uygulandığı ortamdaki mikroorganizmaları yok eden UVC teknolojisinin uygulanmasıyla, taze hava ile de gelmesi muhtemel bakteri ve virüslerin yok edilerek, hava kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Aydın, normalleşme süreciyle birlikte, Zorlu Center’ın tüm alanlarında birçok yeni önlem aldıklarını belirterek,