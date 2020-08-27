Vivo, X50 Lite ile Türkiye pazarına giriş yaptı

Yeni ürününün lansmanını online olarak yapan Vivo, X50 lite modeli ile resmen Türkiye pazarına giriş yaptı. Lansmanda konuşan ve Asya ve Avrupa arasında bir köprü olan Türkiye pazarına giriş yapmanın heyecanı içinde olduklarını ve Türkiye’ye bağlılıklarını ifade eden Vivo Türkiye CEO’su Andrew Liu,

“Türkiye’ye gelişimiz şans eseri değil. Her bir Avrupalı müşterinin bireysel ihtiyaçlarını anlamak için Avrupa genelinde 9 bin kişiyle görüştük. Bu, dünya çapında 350 milyondan fazla kullanıcının günlük yaşamının bir parçası olmamızın en önemli nedenlerinden biri olan “doğru şeyleri doğru şekilde yapmak” felsefemizin devamı” ifadelerini kullandı.

Andrew Liu

Yıl sonuna kadar amiral gemisi bir ürün daha getireceğiz

Türkiye’ye önemli teknolojiler barındıran X50 Lite ürünü ile giriş yaptıklarını belirten Vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ise, “Vivo olarak, tüm dünyada markaların beklemeye geçtiği bir dönemde Türkiye pazarına girişimiz, ülkenin büyümesine olan güvenimizden kaynaklanıyor. Ağustos itibariyle orta segmentte bir cihaz ile giriş yaptığımız Türkiye pazarına, yıl sonuna kadar biri amiral gemisi olmak üzere, farklı segmentlerde ürünler sunacağız” dedi.

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Teknik özellikler

X50 ailesinin orta segment üyesi olan X50 Lite, özellikle 48 MB Süper Gece Moduna sahip Dörtlü Kamerası bulunan cihaz, 6,38 inçlik Süper AMOLED Halo FullView ekran, arka kapakta yer alan Dinamik Elmas tasarımı, 8GB + 128 GB Süper Hafıza Kombinasyonu ve Qualcomm Snapdragon Octa-core (sekiz çekirdekli) İşlemcisi ve 4500 mAh gücündeki pile sahip.