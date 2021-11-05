Teknoloji WhatsApptan 4 yeni özellik Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak
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WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

Dünyanınca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini duyurdu. Yapılacak olan güncellemeyle birlikte WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği masaüstünde de faaliyete geçerken, kullanıcılar artık çevrimdışı mesajlaşabilecek.

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WhatsApptan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak
whatsapp

Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu.

FOTO DÜZENLEYİCİ

WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek.

Mobil versiyonda kullanılan bu özellik, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

ÇIKARTMA ÖNERİSİ

Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu.

Kişiler konuşmaları sırasında önerilen çıkartmayı seçerek daha hızlı yazışabilecek.

ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak. Yani kullanıcılar artık çevrimdışıyken de mesaj gönderip, alabilecek.

WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı.

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