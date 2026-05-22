WhatsApp’tan telefonunda yer kalmayan kullanıcılar için yeni özellik

WhatsApp, Android beta sürümünde test edilen yeni özellikle telefonlarda depolama alanını hızla tüketen “Durum” paylaşımlarına özel temizlik aracı geliştirdi. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar sohbetleri, fotoğrafları ve önemli mesajları silmeden WhatsApp hafıza sorununu çözebilecek, cihazlarında saniyeler içinde ek depolama alanı açabilecek. Beta sürecinde ortaya çıkan özellikle birlikte kişi bazlı durum dosyalarının ne kadar yer kapladığı görülebilecek, yüksek veri tüketen medya içerikleri toplu şekilde temizlenebilecek.
WhatsApp, Android beta sürümünde test edilen yeni özellikle “Durum” paylaşımlarının cihaz hafızasında kapladığı alanı yönetmeye hazırlanıyor. Yeni araç sayesinde kullanıcıların sohbetleri silmeden depolama alanı açabilmesi hedefleniyor.
WhatsApp depolama yönetiminde yeni döneme hazırlanıyor
WhatsApp, Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellikle telefonlarda depolama alanı yönetimini değiştirecek bir araç üzerinde çalışıyor. Google Play Beta Programı üzerinden yayımlanan 2.26.20.6 sürüm kodlu güncellemede görülen özellik, özellikle “Durum” paylaşımlarının oluşturduğu geçici dosyaların temizlenmesine odaklanıyor.
Yeni sistemle birlikte kullanıcıların, sohbet geçmişini veya önemli medya dosyalarını silmeden cihazlarında ek depolama alanı açabilmesi amaçlanıyor.
Durum paylaşımları için özel filtre geliyor
Mevcut sistemde kullanıcılar büyük dosyaları ve depolama alanı tüketen sohbetleri görebiliyor. Ancak durum güncellemeleri ayrı bir kategori olarak listelenmiyordu.
Test edilen yeni özellikle birlikte şu yeniliklerin sunulması planlanıyor:
- Durum paylaşımlarına özel bir depolama filtresi eklenecek.
- Rehberdeki kişilerin durum paylaşımlarının ne kadar alan kapladığı görülebilecek.
- Yüksek depolama tüketen durum dosyaları toplu şekilde silinebilecek.
- Geçici durum medyaları temizlenerek cihaz hafızasında yer açılabilecek.
Sohbetleri silmeden alan açılması hedefleniyor
24 saat sonra kaybolan durum paylaşımlarının, arka planda önbelleğe alınarak cihaz hafızasında yer kaplamaya devam ettiği belirtildi. Yeni özellikle birlikte kullanıcıların yalnızca bu geçici medya dosyalarını temizleyerek depolama alanı kazanabilmesi hedefleniyor.
Bu sayede kullanıcıların eski sohbetleri, grupları veya önemli mesajları silme ihtiyacının azalması bekleniyor.
Özellik henüz test aşamasında
Beta kullanıcıları üzerinde test edilen yeni depolama aracının, kararlılık sürecinin tamamlanmasının ardından genel kullanıma sunulması planlanıyor. Özelliğin ilerleyen dönemde hem Android hem de iOS sürümlerine gelmesi bekleniyor.