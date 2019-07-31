Teknoloji Windows 10 artık USBsiz yüklenebilecek
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Windows 10 artık USB'siz yüklenebilecek

Windows 10 için geliştirilen yeni özellik sayesinde macOS'ta bulunan 'Internet Recovery' gibi yeniden yükleme internet üzerinden yapılabilecek. Bu sayede artık USB veya disk kullanmadan sistem yüklemesi mümkün olacak.

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Windows 10 yüklü bir bilgisayar.
Windows 10 yüklü bir bilgisayar.

Windows 10, yakında sisteminizi internet üzerinden sıfırlamaya izin verebilir. Geleceği söylenen işlev, macOS'taki Internet Recovery'yi andırıyor.

Microsoft sızıntılarıyla tanınan WalkingCat'e göre Windows 10'un gelecekteki bir sürümü, Windows'u internet üzerinden tekrar yüklemeye izin verecek. Böylece sabit diskinizde veya USB sürücüde kaydedilmiş bir imaj dosyasını kullanmanız şart olmayacak. Kaynağa göre bu işlev, Windows 10 yapı 18950'de bulunuyor, dolayısıyla herkese ulaşmaktan uzak. Fast Ring'deki Windows 10 Insider'lar, henüz yapı 18945'teler.

Bu işlev, bozulan bir Windows 10 kurulumunu baştan yüklemeyi gerçekten kolaylaştırabilir. İmaj dosyası sabit diskinizdeyse ve hasar görmüşse, yeniden yüklemeyi ancak USB gibi harici bir sürücüden yapabiliyorsunuz. Ancak Windows 10 USB'si her zaman elinizin altında olmayabilir. Dahası Windows 10 USB'si oluşturmak için çalışan bir PC'ye ihtiyacınız var. Yeni "buluttan yükleme" işlevi bu sorunu ortadan kaldırabilir.

İşlev macOS'un Internet Recovery işlevi gibi çalışırsa, Windows 10'un en son sürümünü, gerekli tüm sürücülerle birlikte indireceksiniz demektir. Tabi internet bağlantınız yeterince hızlı değilse, bu yöntem yükleme süresinin uzaması anlamına da gelebilir.

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