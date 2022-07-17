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Yeni emojiler yolda: Çak bir beşlik emojisi geliyor

Akıllı telefonların yaygınlaşması ve mesajlaşma uygulamalarının hayatımıza girmesiyle, emojiler duygu ve düşüncelerin karşı tarafa iletilmesinde en çok başvurulan ifade biçimlerinden biri oldu. 17 Temmuz Dünya Emoji Günü için 2022 ve 2023’te yayınlanacak yeni emojilerin müjdesi verildi.

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Yeni emojiler yolda: Çak bir beşlik emojisi geliyor
Arşiv

Dünya Emoji Günü’ne özel, Emojipedia’dan yeni emojilerin yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada 31 adet emojinin Android, iOS ve Windows’a ekleneceğini duyurulurken yeni emoji paketi; karga, geyik başı, deniz anası ve ‘çak bir beşlik’ gibi yeni ifadelere sahip. Yeni paket içerisinde ilginç tasarımlar olsa da, kullanıcıların yıllardır yanlış kullandığı ‘katlanmış eller’ emojisi nihayet yerini ‘çak bir beşliğe’ bırakıyor. ‘Katlanmış eller’ tasarımının aslında karşı taraftan rica etmek için kullanılması gerekiyordu.

FARKLI TARİHLERDE YAYINLANACAK

Diğer yenilikler arasında ise şaşırarak titreyen bir yüz, pembe kalp, geyik, eşek, kaz, denizanası ve flüt bulunuyor. Fakat uzun zaman sonra ilk defa insan figürünü yansıtan bir emoji eklenmiyor olması şaşırtıcı duruyor. Yeni emoji desteği, web siteleri ve işletim sistemleri için farklı zamanlarda sunulacak. Örneğin, geçen yılki emoji paketi Microsoft cihazlarına şubat ayında gelmişti. Apple ve Twitter martta, WhatsApp ve Facebook ise nisanda kullanmaya başladı.

Bayraklar 2017’de kullanıma girdi

Bir Japon buluşu olan emoji, günümüz mesajlaşmalarında milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Türkçe’ye Japonca’dan geçen emojide “e” resim, “moji” ise karakter anlamına geliyor. Fikir belirten işaret ve resim olan emjoler, bir çeşit ideogram.2015’ten beri emojiler için farklı ten renkleri mevcut. 2014’te Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu hizmeti duyuruları üreten The Ad Council ile iş birliği içinde, zorbalık karşıtı emoji ‘konuşma balonunda göz’ piyasaya sürüldü. Ülkelerin bayrakları da 2017’de hizmete girdi.

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