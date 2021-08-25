WhatsApp'a emoji ile tepki özelliği geliyor

WhatsApp, bir anlık mesajlaşma uygulaması olsa bile çeşitli sosyal ağ özellikleri de taşıyor. Hatta son olarak üzerinde çalışılan 'emoji ile tepki sistemi' bunun en güncel kanıtlarından biri.

Şu anda Instagram'ın hikaye kısmında aktif olarak kullanılabilen bu özellik, mesajlar hakkında duyguları hızlıca belli etmeyi sağlıyor. Bunlar haricinde Twitter ve iMessage da benzer yapıları sunuyor.

Her ne kadar şu anda emekleme aşamasında olsa da emoji ile tepki özelliğinin yakın zamanda kullanıcılara açılması bekleniyor. Bu nokta hangi emojilerin hangi tasarımla sunulacağı ise merak konusu.

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