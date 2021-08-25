Teknoloji WhatsAppa emoji ile tepki özelliği geliyor
İNTERNET

WhatsApp'a emoji ile tepki özelliği geliyor

En çok istenen özelliklerden biri olan çoklu cihaz desteğini duyuran ve bazı bölgeler için aktif eden WhatsApp, şimdi ise yeni mesajlaşma özelliklerinde çalışıyor. Son olarak mesajlara emojiler ile tepki vermeyi sağlayan yeni bir sistem geliştiriliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsAppa emoji ile tepki özelliği geliyor
WhatsApp

WhatsApp, bir anlık mesajlaşma uygulaması olsa bile çeşitli sosyal ağ özellikleri de taşıyor. Hatta son olarak üzerinde çalışılan 'emoji ile tepki sistemi' bunun en güncel kanıtlarından biri.

Şu anda Instagram'ın hikaye kısmında aktif olarak kullanılabilen bu özellik, mesajlar hakkında duyguları hızlıca belli etmeyi sağlıyor. Bunlar haricinde Twitter ve iMessage da benzer yapıları sunuyor.

Her ne kadar şu anda emekleme aşamasında olsa da emoji ile tepki özelliğinin yakın zamanda kullanıcılara açılması bekleniyor. Bu nokta hangi emojilerin hangi tasarımla sunulacağı ise merak konusu.

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