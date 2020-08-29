Yeni iPad Air sızdırıldı: Face ID tarihe karışıyor

Birçok kullanıcıdan gelen talebe kulak veren Apple, iPad Airlerdeki sistemi değiştiriyor. Daha öncesinde Face ID ile açılan tabletler artık Touch ID ile de kullanılabilecek.
- iPad Air modelinin kullanım kılavuzunun ortaya çıkmasıyla ürünün tasarımı da paylaşılmıştı. Kullanım kılavuzlarındaki görüntü bize iPad Air'in tasarım olarak iPad Pro'ya benzediğini gösteriyor.
Touch ID tabletin farklı noktasında olacak
iPhone telefonlarda ve diğer ürünlerinde Apple Touch ID modülünü hep home butonuyla kullanıyordu şu an ise o sistem değişti.
iPad Air'in sızan görüntülerine göre Touch ID özeliği home butonu yerine güç butonunda yer alacak.