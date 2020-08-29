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Teknoloji Yeni iPad Air sızdırıldı Face ID tarihe karışıyor
ÜRÜN HABERLERİ

Yeni iPad Air'e gelen özellik ne?

Yeni iPad Air sızdırıldı: Face ID tarihe karışıyor

Apple, iPhoneların aksine iPad türü ürünlerde Touch ID yerine Face ID sistemini kullanıyordu. Yeni çıkacak ürünlerde ise bu değişiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sızdırılan görüntü
Sızdırılan görüntü

Birçok kullanıcıdan gelen talebe kulak veren Apple, iPad Airlerdeki sistemi değiştiriyor. Daha öncesinde Face ID ile açılan tabletler artık Touch ID ile de kullanılabilecek.

  • iPad Air modelinin kullanım kılavuzunun ortaya çıkmasıyla ürünün tasarımı da paylaşılmıştı. Kullanım kılavuzlarındaki görüntü bize iPad Air'in tasarım olarak iPad Pro'ya benzediğini gösteriyor.


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iPad Air'in sızan görüntüsü

Touch ID tabletin farklı noktasında olacak

iPhone telefonlarda ve diğer ürünlerinde Apple Touch ID modülünü hep home butonuyla kullanıyordu şu an ise o sistem değişti.

iPad Air'de Touch ID farklı yerde

iPad Air'in sızan görüntülerine göre Touch ID özeliği home butonu yerine güç butonunda yer alacak.

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