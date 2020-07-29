Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Yunanistanın Türk yapımı drone alacağı haberi Atina medyasını çıldırttı
ÜRÜN HABERLERİ

Yunan Medyasını çıldırtan drone

Yunanistan'ın 'Türk yapımı drone' alacağı haberi Atina medyasını çıldırttı

Yunan ordusunun drone için Türk firmasına ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. Ordu firmadan ilk etapta 50 cihaz alırken ülkenin Türkiye'ye bağımlılığı Yunan medyasını kızdırdı. Yunan medyası Başbakan Miçotakis'e hesap sorarken Yunan ordusuna drone satan firma olan Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Türk Kolluk Kuvvetleri dışında ilk kez bir NATO üyesi orduya, bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye malzeme satışı gerçekleştirildiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarına uzaktan hayran hayran bakan Yunanistan bu konuyu bir adım öteye taşıyıp satın alma işlemine geçti. Yunan ordusu Türk firması Assuva'dan 50 adet drone alırken ülke medyası da bu duruma tepki gösterdi.

  • Yunan medyası çıkan drone iddiaları hakkında Başbakan Miçotakis'e hesap sorarken bu haberin doğru olup olmadığı konusunda cevap vermesini istedi.

Başbakan Miçotakis'e hesap sordular.

Yunanistan duymasın: Selçuk Bayraktar'ın yeni hedefi bir milyon saat
TEKNOLOJİ
Yunanistan duymasın: Selçuk Bayraktar'ın yeni hedefi bir milyon saat

Şirketin bir NATO üyesi orduya ilk satışı

Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Türk Kolluk Kuvvetleri’nin ardından NATO ve AB üyesi bir orduya yüksek teknoloji ürünü drone satmaya hazırlandıklarını belirterek şu bilgileri verdi:

  • “Bir süre önce Yunanistan Savunma Bakanlığı ile yaptığımız bir anlaşma ile bizim ürettiğimiz 50 adet drone için ön kabul gerçekleşti. Gönderdiğimiz 2 adet drone, Yunan ordusu tarafından yapılan testlerden başarıyla geçti.

Assuva drone

Ürettiğimiz drone’lar daha çok havadan arama kurtarma çalışmaları, yer altı sığınaklarının tespiti, ormanda örtü altında canlı ya da cansız insan arama – bulma konularında hizmet verecek. Bu ülkeye yüksek teknoloji ürünü drone satışı konusunda gerekli izinler alındı. Türk Kolluk Kuvvetleri dışında ilk kez bir NATO üyesi orduya, bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye malzeme satışı gerçekleştiriyoruz.”

Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi: Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var
DÜNYA
Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi: Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var
Abone Ol Google News
Türkiye bunu konuşuyor

Türkiye bunu konuşuyor

​İnsan yüzlü kelebek sosyal medyanın gündeminde.
Aksiyon filmi değil restorasyon

Aksiyon filmi değil restorasyon

Sümela Manastırı'ndaki 5 yıllık çalışma nefes kesiyor.
Yeni Şafak Yazarı Orakoğlundan flaş kulis: Muharrem İnce parti kuruyor

Bir HDP klasiği

Bir HDP klasiği

TBMM'nin en genç kadın milletvekili 'taciz'den bahsedince konuşturmadılar.

İkinci elden sonra sıfır içinde mi zorunlu oluyor?

İBB'ye ağaç tepkisi

İBB'ye ağaç tepkisi

AK Parti'li isim "​Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.