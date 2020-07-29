Yunanistan'ın 'Türk yapımı drone' alacağı haberi Atina medyasını çıldırttı

Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarına uzaktan hayran hayran bakan Yunanistan bu konuyu bir adım öteye taşıyıp satın alma işlemine geçti. Yunan ordusu Türk firması Assuva'dan 50 adet drone alırken ülke medyası da bu duruma tepki gösterdi.

Yunan medyası çıkan drone iddiaları hakkında Başbakan Miçotakis'e hesap sorarken bu haberin doğru olup olmadığı konusunda cevap vermesini istedi.

Başbakan Miçotakis'e hesap sordular.

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Şirketin bir NATO üyesi orduya ilk satışı

Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Türk Kolluk Kuvvetleri’nin ardından NATO ve AB üyesi bir orduya yüksek teknoloji ürünü drone satmaya hazırlandıklarını belirterek şu bilgileri verdi:

“Bir süre önce Yunanistan Savunma Bakanlığı ile yaptığımız bir anlaşma ile bizim ürettiğimiz 50 adet drone için ön kabul gerçekleşti. Gönderdiğimiz 2 adet drone, Yunan ordusu tarafından yapılan testlerden başarıyla geçti.

Assuva drone

Ürettiğimiz drone’lar daha çok havadan arama kurtarma çalışmaları, yer altı sığınaklarının tespiti, ormanda örtü altında canlı ya da cansız insan arama – bulma konularında hizmet verecek. Bu ülkeye yüksek teknoloji ürünü drone satışı konusunda gerekli izinler alındı. Türk Kolluk Kuvvetleri dışında ilk kez bir NATO üyesi orduya, bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye malzeme satışı gerçekleştiriyoruz.”