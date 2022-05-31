Özgün Tel Rıfat ve Münbiç nerede, önemi nedir?
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Tel Rıfat ve Münbiç nerede, önemi nedir?

Suriye’nin kuzeyine yeni harekatın hazırlıkları sürerken, TSK ve muhalifler, terör örgütü PKK’nın mevzilerini vurmaya başladı. Tel Rıfat’tan Kobani’ye kadarki hatta başlayan ön temizlik safhasında terör hedefleri, Fırtına obüsleri ve toplarla aralıksız dövülüyor. Kobani’deki PKK mevzileri yerle bir edilirken, Rasulayn’da haberleşme kulesi vuruldu, örgütün tüm iletişimi kesildi. SİHA’lar Tel Rıfat’taki PKK karargahını havaya uçurdu. Peki, Tel Rıfat ve Münbiç nerede, önemi nedir? İşte bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tel Rıfat ve Münbiç nerede, önemi nedir?
​Tel Rıfat ve Münbiç nerede, önemi nedir?

Tel Rıfat’tan Kobani’ye kadarki hatta başlayan ön temizlik safhasında terör hedefleri, Fırtına obüsleri ve toplarla aralıksız dövülüyor. Kobani’deki PKK mevzileri yerle bir edilirken, Rasulayn’da haberleşme kulesi vuruldu, örgütün tüm iletişimi kesildi. SİHA’lar Tel Rıfat’taki PKK karargahını havaya uçurdu. Son zamanlarda en çok merak edilen konulardan ise Tel Rıfat ve Münbiç oldu. Peki, Tel Rıfat ve Münbiç nerede, önemi nedir? İşte bütün detaylar...

Tel Rıfat ve Münbiç nerede, önemi nedir?

  • Tel Rıfat;

    Tel Rıfat, Halep şehrinin kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeybatısında bulunan bir şehirdir. Halep'ten 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tel Rıfat şehri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun teröristlerden arındırdığı Afrin şehrinin de doğusunda bulunuyor.

    Ayrıca civar yerleşim birimleri arasında, kuzeyinde Azez, doğusunda, Mare', güneyinde Kefr Naya, güneybatısında Deyr Cemâl ile Akıbe, batısında da İbbin Semaan şehirleri vardır.

  • Münbiç; Münbiç, Halep ilinde Fırat nehrinin 30 km batısında yer almaktadır. Türkiye'ye ise yaklaşık 40 km mesafede yer alıyor.

Tel Rıfat'ın önemi

Kritik Minnag Üssü’nden ise Rus askerlerinin çekildiği kaydedildi. Üssün bulunduğu stratejik noktaların temizlenmesiyle Afrin ve Azez bölgesinde PKK/PYD’nin elinde bulunan tüm lojistik ve ikmal yolları ele geçirilmiş olacak. Fırat’ın batısında terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolünde sadece Münbiç bölgesi kalacak.

Münbiç tarih ve nüfusu

  • Suriye’nin kuzeyinde yer alan Münbiç kenti, Türkiye’ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesi yapılan nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyordu. Hem Arapların hem de Kürtlerin yaşadığı Münbiç 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu’nun denetimine geçti.
  • Daha sonra 2014 yılında DAEŞ, kentin kontrolünü ele geçirdi. Böylece, DAEŞ; silah, lojistik destek ve savaşçı geçirmek için kullandığı en önemli geçiş noktalarından birisini kaybetmiş oldu. Ağustos 2016’da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi, ABD’nin de desteğiyle kenti DAEŞ’den geri aldı.

Devlet Bahçeli'den muhtemel askeri harekata destek: Vur Mehmedim vur ki dünya utansın
OYNAT 02:49
Devlet Bahçeli'den muhtemel askeri harekata destek: Vur Mehmedim vur ki dünya utansın
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerine yapılabilecek olası askeri harekata destek verdi.

Bahçeli, 'Tehdit nereden doğuyorsa orası meşru hedeftir. En başta Tel Rıfat ve Münbiç teröristlerden temizlenmelidir. Ne mecliste ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir.
Şairin dediği gibi, 'Vur Mehmedim, vur ki bahtım uyansın.
Tekbir sadaları, arşa dayansın,
Sen ki, çelikleşmiş imansın,
Vur Mehmedim,
Hak için, Allah için, Mazlumlardan yükselen o 'Ah' için.

Sen tarihsin, sen zafersin, sen bayraksın, sen vatansın
Vur Mehmedim, vur ki dünya utansın.' şeklinde konuştu.



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