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Suya düşen telefonunu kurtarmak için şu yöntemlere başvurun

Telefonunuz suya düşerse, ne kadar çabuk hareket ederseniz o kadar iyi şansınız olur. Telefonunuzun su altında ne kadar uzun süre kalırsa, hasar görme riski o kadar artar. Peki telefon suya düştüğünde ne yapmalı, telefon nasıl kurtulur? İşte akıllı telefonunuz suya düşerse yapmanız gerekenler.

13:09 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 13:16 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Suya düşen telefon nasıl kurtulur?

Suya düşen telefon nasıl kurtulur?

İçindekiler

Telefon kullanıcılarının başına gelebilecek en yaygın kazalardan biri telefonlarının suya düşmesidir. Bu kaza, telefonunuzu kaybetmeniz veya zarar görmesine neden olabilir. Telefonunuz suya düşerse, ne kadar çabuk hareket ederseniz o kadar iyi şansınız olur. Telefonunuzun su altında ne kadar uzun süre kalırsa, hasar görme riski o kadar artar. Bu nedenle telefonunuz suya düştüğünde doğru olan uygulamaları sizler için hazırladık.

Suya düşen telefon nasıl kurtarılır? İşte yapmanız gerekenler

Telefonunuz suya düştüğünde hızlı bir şekilde aşağıdaki adımları izlemeniz önemlidir:

Telefonu Hemen Kapalı Tutun
: Telefonunuz suya düştüğünde, hemen güç düğmesini kapatın veya telefonunuzu kapatmaya çalışın. Eğer telefonunuz hala açıksa, hemen kapatmalısınız, çünkü su telefonun iç bileşenlerine zarar verebilir.
Bataryayı Çıkarın (Eğer Mümkünse)
: Eğer telefonunuzun bataryası çıkarılabilirse, bunu çıkarın. Bu, elektriksel hasarı önlemeye yardımcı olabilir. Ancak, bazı modern telefonlarda batarya çıkarılamayabilir. Bu durumda, telefonunuzu kapatmaya devam edin.
Telefonu Kurulayın
: Telefonunuzu suya düştükten sonra hemen çıkarın ve fazla suyu sallayarak veya nazikçe silerek çıkarmaya çalışın. Telefonunuzu kurulamak için havlu veya kağıt havlu kullanabilirsiniz.
İçin Temizlenmesini Sağlayın
: Eğer su içinde tuz, deniz suyu veya diğer kirleticiler varsa, telefonunuzu temizlemek için saf su kullanabilirsiniz. Ancak, bu işlemi yaparken dikkatli olun ve suyun içeri girmesini engellemek için aşırıya kaçmayın.
Telefonunuzu baş aşağı tutun ve sallayın:
Telefonunun içerisine dolan suyun dışarıya iyice çıktığından emin olun.
Telefona Dokunmayın
: Telefonunuzu açmaya veya düğmelere basmaya çalışmayın. Bu, iç bileşenlere daha fazla zarar verebilir.
Telefonu Kurutmak İçin Sabırlı Olun:
Telefonunuzun içindeki nem ve su buharını çıkarmak için telefonunuzu en az 24 saat boyunca kuru bir yerde bırakın. Telefonunuzun ekranını aşağıya bakacak şekilde bırakabilirsiniz, böylece su aşağı doğru hareket edebilir.
Çalıştırmadan Önce Bekleyin
: Telefonunuzu kapatıp kuruttuktan sonra, bir süre bekleyin ve ardından açın. Telefonunuz çalışmazsa veya tuhaf davranışlar sergiliyorsa, profesyonel bir teknisyenin kontrol etmesi gerekebilir.

Suya düşen telefonun tamamen kurtarılma garantisi var mı?

Unutmayın ki suya düşen bir telefonunuzun tamamen kurtarılma garantisi yoktur. Bu nedenle, suya düşmeden önce verilerinizi yedeklemeniz ve telefonunuzu su geçirmez bir kılıf veya kapakla korumanız önemlidir. Ayrıca, telefonunuzun suya dayanıklılık derecesini (IP derecesi) kontrol ederek su temasından kaçınmaya çalışın.

Suya düşen telefon nasıl kurutulur?

Bu işlemleri uyguladıktan sonra artık cihazınızın iç kısmını kurutma işlemine başlayabilirsiniz.
Telefonunuzun içini kurutmak için ise;

Bir kap alın ve kabın içini yeteri kadar pirinç ile doldurun.

Pirinç ile dolu kabın içine telefonunuzu yerleştirin.

Pirinçlerin tamamen telefonunuzdaki suları çektiğinden emin olana kadar telefonunuzu bu kabın içerisinde muhafaza edin. Bu işlem de yaklaşık 1 veya 1 buçuk gün sürebilir.

Telefon suya düştüğünde ne yapılmamalı?

  1. Telefonu açmayın. Cihaz çalışırken elektrikli parçaların suyla etkileşimi iyi olmaz.
  2. Aynı sebepten şarja da takmayın.
  3. Herhangi bir tuşa basmayın. Bu, daha fazla suyun girmesini sağlayabilir.
  4. Telefonla mümkün olduğunca az uğraşmak en iyisidir.
  5. Cihazın içine üflemeyin. Özellikle kurutma makinesi kullanmayın.
  6. Telefona herhangi bir ısı uygulamayın. Unutmayın, aşırı ısı da telefona zarar verebilir.
  7. Telefonu çok fazla hareket ettirmeyin. Suyun telefon içinde hareket etmesini istemezsiniz.
Telefonunuzu suya düşmekten korumak için bazı ipuçları:

Telefonunuzu suya dayanıklı bir kılıf veya kapak ile koruyun.

Telefonunuzu banyoda veya mutfakta kullanırken dikkatli olun.

Telefonunuzu düşürmekten kaçının.

Telefonunuzu tuvalete veya havuza düşürürseniz, hemen sudan çıkarın.


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