Suya düşen telefon nasıl kurtulur?
Telefon kullanıcılarının başına gelebilecek en yaygın kazalardan biri telefonlarının suya düşmesidir. Bu kaza, telefonunuzu kaybetmeniz veya zarar görmesine neden olabilir. Telefonunuz suya düşerse, ne kadar çabuk hareket ederseniz o kadar iyi şansınız olur. Telefonunuzun su altında ne kadar uzun süre kalırsa, hasar görme riski o kadar artar. Bu nedenle telefonunuz suya düştüğünde doğru olan uygulamaları sizler için hazırladık.
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır? İşte yapmanız gerekenler
Telefonunuz suya düştüğünde hızlı bir şekilde aşağıdaki adımları izlemeniz önemlidir:
Suya düşen telefonun tamamen kurtarılma garantisi var mı?
Unutmayın ki suya düşen bir telefonunuzun tamamen kurtarılma garantisi yoktur. Bu nedenle, suya düşmeden önce verilerinizi yedeklemeniz ve telefonunuzu su geçirmez bir kılıf veya kapakla korumanız önemlidir. Ayrıca, telefonunuzun suya dayanıklılık derecesini (IP derecesi) kontrol ederek su temasından kaçınmaya çalışın.
Suya düşen telefon nasıl kurutulur?
Bir kap alın ve kabın içini yeteri kadar pirinç ile doldurun.
Pirinç ile dolu kabın içine telefonunuzu yerleştirin.
Pirinçlerin tamamen telefonunuzdaki suları çektiğinden emin olana kadar telefonunuzu bu kabın içerisinde muhafaza edin. Bu işlem de yaklaşık 1 veya 1 buçuk gün sürebilir.
Telefon suya düştüğünde ne yapılmamalı?
- Telefonu açmayın. Cihaz çalışırken elektrikli parçaların suyla etkileşimi iyi olmaz.
- Aynı sebepten şarja da takmayın.
- Herhangi bir tuşa basmayın. Bu, daha fazla suyun girmesini sağlayabilir.
- Telefonla mümkün olduğunca az uğraşmak en iyisidir.
- Cihazın içine üflemeyin. Özellikle kurutma makinesi kullanmayın.
- Telefona herhangi bir ısı uygulamayın. Unutmayın, aşırı ısı da telefona zarar verebilir.
- Telefonu çok fazla hareket ettirmeyin. Suyun telefon içinde hareket etmesini istemezsiniz.
Telefonunuzu suya dayanıklı bir kılıf veya kapak ile koruyun.
Telefonunuzu banyoda veya mutfakta kullanırken dikkatli olun.
Telefonunuzu düşürmekten kaçının.
Telefonunuzu tuvalete veya havuza düşürürseniz, hemen sudan çıkarın.