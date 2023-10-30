Telefon kullanıcılarının başına gelebilecek en yaygın kazalardan biri telefonlarının suya düşmesidir. Bu kaza, telefonunuzu kaybetmeniz veya zarar görmesine neden olabilir. Telefonunuz suya düşerse, ne kadar çabuk hareket ederseniz o kadar iyi şansınız olur. Telefonunuzun su altında ne kadar uzun süre kalırsa, hasar görme riski o kadar artar. Bu nedenle telefonunuz suya düştüğünde doğru olan uygulamaları sizler için hazırladık.