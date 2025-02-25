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Teravih namazı tek niyetle kılınabilir mi?

Teravih namazı tek niyetle kılınabilir mi?

15:5325/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Teravih namazı tek niyetle kılınır mı?
Teravih namazı tek niyetle kılınır mı?

Bu sene ilk sahura 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece kalkılacak. İlk teravih 28 Şubat 2025 Cuma akşamı kılınacak. Teravih namazı erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Peki teravih namazı tek niyetle kılınabilir mi? Her bir rekat için niyet gerekir mi?

Teravih namazı Ramazan ayında kılınır. Oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir. Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır. Peki teravih namazı tek niyetle kılınabilir mi?

Teravih namazı tek niyetle kılınabilir mi? Her rekatta yeniden niyet getirmek gerekir mi?

Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefi alimleri farklı görüşler belirtmişlerdir. Bir kısım alimler kılınan rekatların tümü temelde tek bir namaz olduğu düşüncesinden hareketle her iki veya dört rekatta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğunun bulunmadığını söylemişlerdir (İbn Nüceym, Bahru'r-raik, I, 294; Fetavay-ı Hindiyye, I, 117). Bir kısmına göre ise her dört rekatta niyet etmek şarttır Çünkü her dört rekat başlı başına bir namazdır. Zira selam vermekle fiilen namazdan çıkılmış olur. Bu sebeple yeniden namaza girmek için mutlaka niyet lazımdır. Tercih edilen görüş de budur (İbn Abidin, Reddu'l-muhtar, II, 494).



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Oruç tutamayan teravih namazı kılabilir mi?