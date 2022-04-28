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Özgün 2022 Ramazan ayının son teravi namazı ne zaman kılınacak?
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2022 Ramazan ayının son teravi namazı ne zaman kılınacak?

Teravih namazı ne zaman bitecek? sorusu Ramazan'ın son günlerine yaklaşıldıkça sorulmaya başlandı. Ramazan ayının ilk gününden bu zamana kadar her gün iftardan sonra yatsı namazı vaktinde teravih namazı camilerde cemaatle birlikte kılınıyor. Diyanet takvimi ile belirlenen ramazan ayı ve namaz vakitleri son teravih için de bilgi verdi. Son teravih ne zaman kılınacak? Arefe günü teravih kılınacak mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teravih ne zaman bitiyor? Son teravih hangi gün, arefe günü mü?
Son teravih namazı

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar teravih namazlarını da kılmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başında Teravih namazı ne zaman bitiyor? Son teravih namazı ne zaman? Teravih namazı ne zaman son? merak ediliyor.

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN BİTİYOR?

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 1 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

Bu yıl son teravih namazı 30 Nisan günü yatsı namazının ardından eda edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü son bulacak. Arife günü ise 1 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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