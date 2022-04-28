2022 Ramazan ayının son teravi namazı ne zaman kılınacak?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar teravih namazlarını da kılmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başında Teravih namazı ne zaman bitiyor? Son teravih namazı ne zaman? Teravih namazı ne zaman son? merak ediliyor.

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN BİTİYOR?

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 1 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

Bu yıl son teravih namazı 30 Nisan günü yatsı namazının ardından eda edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü son bulacak. Arife günü ise 1 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

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Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba