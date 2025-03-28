TOKİ BAŞVURU 2025 E-DEVLET EKRANI: TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak?

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesine ilişkin başvuru süreci yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde hayata geçirilecek projede, henüz resmi başvurular başlamış değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle, konutların inşa edileceği arazilerin belirlenmesi çalışmaları devam ediyor. Başvuru süreci başladığında, işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

TOKİ 250 bin konut projesi için başvuru işlemleri henüz başlamadı konuya ilişkin tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Başvurular alınmaya başlandıktan sonra aşağıdaki ekrandan müracaatlar alınacak.

TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL?

TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ 81 İLİ KAPSAYACAK

Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.

İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.