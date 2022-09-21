TOKİ borçlarına indirim mi olacak? Bakam Kurum'dan açıklama!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için son dakika açıklamada bulundu.

TOKİ BORÇLARINA İNDİRİM Mİ OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak" dedi.

TOKİ BORÇLARINA YÜZDE KAÇ İNDİRİM YAPILDI?

Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık.

Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz.

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Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık.



Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz.



Ayrıca daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir MÜJDEMİZ var. — Murat KURUM (@murat_kurum) September 21, 2022