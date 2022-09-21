Özgün TOKİ borçlarına indirim mi olacak? Bakam Kurumdan açıklama
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TOKİ borçlarına indirim mi olacak? Bakam Kurum'dan açıklama!

TOKİ sosyal konut projesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile gündemde en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. TOKİ konutlarına başvurular devam ederken, hali hazırda TOKİ borcunu ödeyen, daha önce TOKİ'den konut alan vatandaşları sevindirecek haber Bakan Murat Kurum'dan geldi. Peki, TOKİ konut borçlarına indirim mi olacak? İşte TOKİ'den ev alanları ilgilendiren borç indirimi hakkında ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ borç affı mı olacak, TOKİ borçlarına indirim olacak mı? TOKİ borçları ile ilgili Bakan Kurumdan son dakika açıklama!
TOKİ borç indirimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için son dakika açıklamada bulundu.

TOKİ BORÇLARINA İNDİRİM Mİ OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak" dedi.

TOKİ BORÇLARINA YÜZDE KAÇ İNDİRİM YAPILDI?

Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık.

Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz.

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